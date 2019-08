Turisti by nemali ísť na túru v sandáloch či teniskách, podľa horských záchranárov sa môžu zraniť

Nevhodná obuv býva príčinou najčastejších zranení turistov, podľa Horskej záchrannej služby sú to zranenia rúk a nôh. Ako ďalej agentúru SITA informovala špecialistka externej komunikácie Poštovej banky Eva Peterová, tieto úrazy tvorili väčšinu dôvodov pre 2 700 výjazdov, ktoré horskí záchranári absolvovali v minulom roku.

Neopatrná chôdza a pošmyknutie

Dochádza k nim prevažne pre neopatrnú chôdzu, pošmyknutie a následný pád, pričom v letných mesiacoch sa podľa Horskej záchrannej služby (HZS) tieto úrazy stávajú najmä na turistických chodníkoch a v horolezeckom teréne.

„V období od 15. júna do 14. júla tohto roku sme mali necelých 100 výjazdov. Príčinou zranení býva najmä nevhodne zvolená obuv – tenisky, dokonca sandále, teda mäkká obuv, ktorá nechráni a nespevňuje členky. V prípade nepriaznivého počasia takáto obuv rýchlo premokne a na mokrých kameňoch podrážka nedrží, šmýka sa. Dochádza tak k bolestivým výronom a k fraktúram,“ uviedla Andrea Drgoncová z Operačného strediska tiesňového volania HZS.

Horská služba v tejto súvislosti zverejnila pre verejnosť sériu odporúčaní, ako sa vyhnúť nepríjemnostiam na horách. Pred každou plánovanou túrou by turisti mali zvážiť svoje schopnosti a možnosti či kondíciu ostatných členov turistickej skupiny. Potrebné je tiež sledovať počasie a v prípade nepriaznivej prognózy túru radšej odložiť.

Pri vyčerpaní pomôžu tekutiny a jedlo

„Ak sa už ocitnete v búrke, treba čo najrýchlejšie zostúpiť z hrebeňových partií do údolia,“ radia záchranári. Pri celkovej nevoľnosti alebo vyčerpaní pomôže podľa nich aj to, ak si turista na chvíľu odpočinie, najlepšie v tieni. Vyčerpanému turistovi je potrebné tiež poskytnúť dostatočné množstvo tekutín a jedlo.

Turistovi, ktorého netrápi len prechodná únava, ale aj iné zdravotné problémy (napr. je liečený na vysoký krvný tlak, užíva lieky), odporúčajú záchranári kontaktovať ich, aby nedošlo k ďalším možným komplikáciám zdravotného stavu.

„Pri každom kontaktovaní HZS je potrebné uviesť všetky požadované údaje a zrozumiteľne potvrdiť operátorovi svoju žiadosť o pomoc,“ upozorňujú záchranári s tým, že ak nastane nevoľnosť alebo úraz, je potrebné zachovať „chladnú hlavu“. „Človek podliehajúci panike môže celú situáciu zhoršiť a sťažiť aj záchranu,“ pripomínajú záchranári.

Dôležitá je aj výbava na túru

Horská záchranná služba odporúča tiež venovať dostatočnú pozornosť výbave na túru. Do batoha by si turisti mali pribaliť vždy dostatočné množstvo tekutín, aspoň jeden a pol litra najlepšie čistej vody alebo čaju a tiež jedla. Tu je podľa záchranárov najvhodnejší rýchly zdroj energie, napríklad energetická tyčinka.

„Okrem toho by turisti mali mať so sebou náhradné oblečenie, oblečenie do dažďa ako nepremokavú bundu alebo pláštenku, kvalitné slnečné okuliare, opaľovací krém, svetelný zdroj aj s náhradnými batériami, turistickú mapu a lekárničku s termofóliou. Vhodné sú aj turistické paličky,“ konštatujú záchranári.

Počas túr v horách je podľa záchranárov nevyhnutné mať pri sebe nabitý mobilný telefón, z ktorého možno okamžite kontaktovať záchranárov na tiesňovej linke HZS „18 300“, prípadne odoslať polohu GPS. „Záchranárom pomôže, ak osoba v tiesni vie poskytnúť súradnice GPS. Urýchli to navigáciu, prípadne záchrannú akciu,“ zdôrazňujú záchranári.

Výhodou podľa nich je, ak má turista vo svojom mobile vopred inštalovanú Aplikáciu HZS. „Okrem základných cenných rád napríklad o aktuálnom stave chodníkov, výstrahách, lavínovom stupni či poskytnutí prvej pomoci umožňuje komunikáciu prostredníctvom SMS či odoslanie GPS súradníc priamo záchranárom,“ dodala HZS.