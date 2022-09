Túžba Rusov strkať nos do našej krajiny ako Pinocchio musí raz a navždy zmiznúť, vyhlásil Danilov

Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov je presvedčený, že Rusko musí prísť o svoje kolónie, ktorých sa zmocnilo v 19. a 20. storočí. Tie sa už podľa neho začínajú „rozhýbavať“. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.

„Musíme pochopiť, že Rusko je jednou z mála krajín, ktoré majú kolónie v 21. storočí. Pretože tieto kolónie, ktoré kedysi zajali, vzali ľuďom jazyk, tradície, zobrali im kultúru, kolonizovali ich… Existuje obrovské množstvo kolónií Ruskej federácie. Treba ich oslobodiť, aby sa tieto národy stali slobodnými. A potom bude situácia úplne iná. Potom uvidíme, koľko vlastne tvorí Rusko,“ povedal Danilov.

Ten podotkol, že Čečenská republika Ičkéria ani Tatársko určite nie sú Rusko. „Máme vedecky dokázané, že tieto územia nemajú nič spoločné s Ruskom. A ani nechcú mať… Pomaly sa už začínajú rozhýbavať. Nech však každý premýšľa o svojom domove, my na nich myslieť nebudeme. Našou úlohou je postarať sa o to, aby raz a navždy zmizla túžba Rusov strkať nos do našej krajiny ako Pinocchio. To je naša misia,“ dodal Danilov.