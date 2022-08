Tvorcovia predstavili teaser dokumentárneho filmu o Martinovi Škrtelovi

Martin Škrtel patrí medzi najväčšie mená slovenskej futbalovej scény. Bývalý obranca a tiež kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal štyrikrát futbalistom roka v rovnomennej ankete a svojho času bol najdrahším slovenským futbalistom. V máji tohto roka ako hráč FC Spartak Trnava v najvyššej domácej lige ukončil svoju úspešnú profesionálnu kariéru.

Jeho talent a životný príbeh zachytávajú filmári na čele s režisérom Petrom Větrovským a v roku 2023 by mal do kín doraziť dokumentárny film, ktorý nám Škrtela predstaví tak, ako ho poznáme z futbalových ihrísk, ale aj tak, ako žije v dobre stráženom súkromí.

Pri príležitosti slávnostnej premiéry dokumentu o českej futbalovej legende Janovi Kollerovi v utorok 16. augusta v Bratislave predstavili tvorcovia verejnosti celkom prvý teaser filmu o Škrtelovi. Ten začína archívnymi zábermi z futbalistovho mimoriadne úspešného liverpoolskeho obdobia, ale naznačuje, že sa nebude vyhýbať ani tienistým stránkam športovcovej kariéry. Popri profesijných úspechoch dostane v snímke priestor aj Škrtelova rodina a blízki, vďaka ktorým sa slovenský futbalový talent mohol dostať tak ďaleko.

„Moja kariéra bola dlhá, mala viaceré etapy a záleží mi na tom, aby vo filme boli. Ale bude tam aj veľa zo súčasnosti, z toho, ako žijem teraz,“ hovorí o filme Škrtel, ktorý cez víkend premiérovo nastúpil za FK Hajskala Ráztočno, futbalový klub ôsmej ligy vo svojej rodnej obci. K ponuke na nakrútenie filmu pristupoval opatrne, režisérov prístup si ho však získal: „Nikdy som nebol ten, čo prezentuje svoje súkromie, dosť som si ho strážil. Keď sme si však s režisérom vysvetlili, čo čakať jeden od druhého, ťapli sme si.“

„Na Martinovi ma fascinuje to rozdelenie pováh – na ihrisku je to buldog, nepozerá doprava, doľava, bráni svoj tím. V súkromí je to mimoriadne slušný chlap, ktorý miluje svoju rodinu a s ktorým sa skvelo spolupracuje,“ vysvetľuje režisér a producent filmu Petr Větrovský, ktorý ma konte úspešný dokument o Attilovi Véghovi aj spomínanú novinku, film o Janovi Kollerovi, ktorý vo štvrtok prichádza do slovenských kín.

Práce na dokumente o Škrtelovi budú pokračovať v najbližších mesiacoch, filmári navštívia miesta, na ktorých ako hráč pôsobil a vyspovedajú množstvo jeho blízkych. Snímka nazvaná jednoducho – Martin Škrtel – príde do kín budúci rok. Na slovenské plátna ju prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

