Tvorcovia súčasného slovenského tanca sú zachytení v online katalógu Divadelného ústavu

Divadelný ústav (DÚ) Bratislava pripravil online katalóg 10 tvorcov súčasného slovenského tanca, ktorý zachytáva tvorbu súčasných slovenských choreografov do divadelnej sezóny 2018/2019.

Prvá etapa projektu charakterizuje tvorivý štýl a zároveň analyzuje princípy tanečných tvorcov, napríklad Tomáša Danielisa, Luciu Holinovú či v rámci tvorivého zoskupenia Debris Company Jozefa Vlka a Stanislavu Vlčekovú. Agentúru SITA o tom informuje PR manažér DÚ, Dušan Poliščák.

Dopĺňa svoje fondy

„Divadelný ústav v rámci svojich vedecko-výskumných aktivít mapuje tvorbu slovenských choreografov a kontinuálne dopĺňa svoje zbierkové fondy komplexnými dokumentačnými podkladmi o tvorbe jednotlivých umelcov,“ vysvetlil Poliščák.

V roku 2018 DÚ v spolupráci s neziskovkou Tanec Praha z. ú., ako aj s informačným, propagačným, vzdelávacím, poradenským a výskumným centrom Institu umění prezentoval na medzinárodnom tanečnom veľtrhu The internationale tanzmesse nrw 2018 v nemeckom meste Düsseldorf online katalóg s názvom A Brief Guide to Slovak Contemporary Dance.

Obsah katalógu

Obsah katalógu tvoril výber z aktuálnej tvorby súčasných slovenských choreografov, ktorý prezentoval najnovšie inscenácie súčasného tanca na slovenských javiskách. Katalóg sa stal východiskovou informačnou bázou pre nadväzujúci online projekt 10 tvorcov súčasného slovenského tanca.

Pomenovaním osobitých prvkov v tvorbe slovenských choreografov projekt odhaľuje pestrosť domácej scény súčasného tanca v celoeurópskom kontexte. Online katalóg 10 tvorcov súčasného slovenského tanca je prístupný na webovej stránke DÚ.