Tvrdá práca Usaina Bolta prináša výsledky, je o ďalší krok bližšie zahrať si v A-League

GOSFORD 27. september (WebNoviny.sk) – Bývalý jamajský vynikajúci šprintér Usain Bolt dostane čas do januára, aby presvedčil o svojich futbalových schopnostiach. V lete sa dohodol na spolupráci s austrálskym tímom Central Coast Mariners.

Bolt debutoval v príprave 31. augusta, odohral 20 minút. Druhý zápas si pripísal 19. septembra, v ktorom absolvoval celý polčas na poste ľavého krídla a útočníka.

„Diskutovalo sa, koľko času bude potrebovať. Vtedy som povedal, že mu dám aj celý rok, ale reálny termín je do Vianoc či januára. Dovtedy vážne odsledujeme jeho výkonnosť. Momentálne sa postupne dostáva tam, kde by sme ho chceli mať,“ povedal vo štvrtok tréner Mariners Mike Mulvey.

Najvyššia austrálska súťaž A-League začne pre Gold Coast 12. októbra na ihrisku Brisbane. Osemnásobný olympijský šampión Bolt verí, že sa mu podarí získať profesionálny kontrakt a vyskúša si najvyššiu súťaž. Podľa správ je na dobrej ceste a mal by nastúpiť už v premiére ročníka 2018/2019. „Bola by to veľká vec. Ukazuje sa, že moja tvrdá práca prináša výsledky a tréner mi verí a vidí moje zlepšenie,“ uviedol Bolt.