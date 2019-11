Tvrdý brexit by bol podľa europoslancov najhorším riešením, predčasné voľby nemusia nič zmeniť

Predčasné parlamentné voľby, ktoré sa konajú 12. decembra v Spojenom kráľovstve, nemusia na brexite nič zmeniť. Myslia si to slovenskí europoslanci Vladimír Bilčík (Spolu/EPP), Michal Šimečka (PS/Renew), Robert Hajšel (nom. Smer-SD/S&D) a Peter Pollák (OĽaNO/EPP). Podľa nich treba Spojenému kráľovstvu poskytnúť čas, pretože tvrdý brexit by bol najhorším riešením pre všetky zúčastnené strany. Rokovania už sú príliš dlhé a riešenie situácie je v nedohľadne.

Podľa slovenských europoslancov je dôležité, aby nenastal brexit bez dohody. Peter Pollák očakáva, že sa brexitu nevyhneme, no nepredpokladá, že nastane v dohľadnom čase. „Myslím si, že termín 31. január je nereálny,“ povedal.

Novozvolený parlament ostane rovnako paralyzovaný

Podľa Roberta Hajšela na to, aby sa brexit vôbec uskutočnil, muselo by sa úplne zmeniť rozloženie politických síl v Spojenom kráľovstve. Podľa neho je britská politická scéna príliš rozdelená, a to aj medzi zástancami brexitu. Domnieva sa, že k brexitu ani nemusí dôjsť.

„K neriadenému brexitu podľa mňa nedôjde, lebo to nechce nikto v EÚ, k riadenému brexitu zas nedôjde aj preto, lebo na to nebude možná dohoda medzi politickými stranami v Spojenom kráľovstve. Ďalšie referendum nič nerieši, lebo ak bude zase tesné, nie je to jasný mandát,” povedal. Upozorňuje, že neustále odkladanie brexitu je pre EÚ nebezpečné. „ Všetky veľké štáty môžu povedať, že chcú vystúpiť a budú vyčkávať, ako dobrú dohodu si vyjednajú,“ vysvetlil.

Michal Šimečka zastáva názor, že novozvolený parlament ostane rovnako paralyzovaný ako ten súčasný. „Môže vzniknúť rovnaký pat a rovnaká slepá ulička ako teraz, len budeme o dva mesiace ďalej,“ povedal. Predpokladá, že žiaden európsky politický líder si nedovolí nechať odísť Britániu z EÚ bez dohody. „Po troch rokoch a niekoľkých voľbách si myslím, že je úplne legitímne žiadať druhé referendum a chcel by som, aby k tomu EÚ zaujala rovnaký postoj,“ vysvetlil Šimečka.

Povinnosťou je dať čas na rokovania

Podľa Vladimíra Bilčíka je úlohou europoslancov ochrániť záujmy ľudí, ktorých reprezentujú. „Ide o straty, ktoré utrpí tak Spojené kráľovstvo, ako aj EÚ. Našou úlohou je, aby tie straty boli čo najmenšie,“ uviedol. „Povinnosťou Európskeho parlamentu je dať Spojenému kráľovstvu čas na rokovania, implementáciu dohody, či na prípadnú zmenu rozhodnutia opustiť úniu,“ zdôraznil.

Predčasné voľby, ktoré majú rozhodnúť o ďalšom smerovaní Spojeného kráľovstva, budú 12. decembra. Dve najsilnejšie opozičné strany sľubujú nové referendum. Súčasný britský premiér Boris Johnson však chce opustiť Európsku úniu (EÚ) za každú cenu.