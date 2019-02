Tvrdý brexit môže predražiť vývoz áut do Británie, varuje Národná banka Slovenska

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) – Tvrdý brexit môže predražiť slovenský obchod so Spojeným kráľovstvom o viac ako desatinu.

Konštatujú to analytici menového úseku Národnej banky Slovenska (NBS), podľa ktorých by zavedenie obchodných bariér medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou znamenalo pre Slovensko zdraženie exportu o 13 % a britský import na Slovensko by sa predražil o viac ako 10 %.

Najvyšší dopad v rámci V4

„Ide o statický odhad tarifných a netarifných obchodných bariér uvalených na tovar v prípade režimu Svetovej obchodnej organizácie so Spojeným kráľovstvom,“ uvádza menový úsek centrálnej banky s tým, že by to bol zrejme najvyšší dopad v rámci krajín V4.

Dôvodom je štruktúra obchodu, koncentrovaná na osobné autá, ktoré patria medzi komodity s vyššou tarifnou, ale aj netarifnou záťažou.

Do Spojeného kráľovstva pritom Slovensko vyváža necelých 5 % tovarov z celkového objemu exportu a podiel dovozu z Británie predstavuje zhruba 1,5 %. Až polovica zo slovenského vývozu do Spojeného kráľovstva však pripadá na automobily.

Dovážame stroje aj chemikálie

Naopak dovážame najmä stroje a prístroje, chemikálie a autá. Automobily pritom patria v režime Svetovej obchodnej organizácie, do ktorého môže tvrdý brexit vyústiť, spolu s potravinárskymi komoditami, textilom a odevmi medzi položky s priemerne najvyššími clami.

Ešte nákladnejšie aj pre automobilový sektor by však pre analytikov menového úseku NBS boli netarifné bariéry. „V prípade brexitu bez dohody by boli mnohé odvetvia vystavené množstvu požiadaviek na sanitárne, fytosanitárne, kvalitatívne, výkonnostné a iné testovanie, ale aj označovanie výrobkov v porovnaní s dnešným jednotným postupom v rámci Európskeho spoločenstva,“ uvádza sa v analýze menového úseku.