Tvrdý brexit môže priniesť colné kontroly pre Britov, ale aj extra poplatky u mobilných operátorov

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) – Aj keby Veľká Británia odišla z Európskej únie bez spoločnej dohody, občania Európskej únie by mali mať možnosť cestovať do krajiny na dobu nepresahujúcu tri mesiace bez víz. Uvádza sa to v informačných materiáloch vypracovaných Európskou komisiou.

Ako doklad totožnosti pri vstupe do krajiny bude možné využiť pas, prípadne identifikačnú kartu (občiansky preukaz). Druhá možnosť by však mala platiť len do 31. decembra 2020.

Hrozba podstúpenia colnej kontroly

Podľa informácii Európskej komisie by v prípade „tvrdého brexitu“ museli britskí občania cestujúci do štátov únie podstúpiť colnú kontrolu, pričom napríklad nebudú môcť mať pri sebe finančnú hotovosť vyššiu ako 10 000 eur.

„Podobné reštrikcie môžu byť pre občanov EÚ cestujúcich do Británie,“ upozorňuje EK. Túto možnosť potvrdil tento týždeň aj európsky komisár pre ekonomické záležitosti a dane Pierre Moscovici.

Zvážte vybavenie cestovného poistenia

Komisia tiež zdôrazňuje, že napríklad zdravotnú starostlivosť v Spojenom kráľovstve si nebudú môcť občania EÚ pri odchode Británie bez dohody zabezpečiť prostredníctvom európskeho preukazu zdravotného poistenia.

„Skontrolujte u svojej poisťovne, či sú nevyhnutné zdravotné výdaje v krajinách mimo Európskej únie uhrádzané. Ak nie, zvážte vybavenie cestovného poistenia,“ odporúča EK.

V prípade odchodu Británie bez dohody nebude tiež krajina viazaná európskymi pravidlami o komunikačných službách. To znamená, že operátori môžu pri hovoroch, SMS správach alebo využívaní dát občanmi EÚ v Británii účtovať extra poplatky.