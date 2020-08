Tweet o úmrtí herca Chadwicka Bosemana nazbieral najviac „lajkov“ v histórii Twitteru

Tweet oznamujúci úmrtie amerického herca Chadwicka Bosemana nazbieral najviac „lajkov“ v histórii sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter.

Jej zástupcovia o tom informovali na svojom účte v sobotu. „Tweet, ktorý lajklo najviac ľudí. Pocta vhodná pre kráľa,“ uviedli.

O úmrtí informovali v piatok na hercovom twitterovom účte spolu s jeho čiernobielou fotografiou.

Predstaviteľ marvelovského superhrdinu Čierneho pantera vo veku 43 rokov prehral štvorročný boj s rakovinou hrubého čreva. Správu lajklo na Twitteri viac ako 6,8 milióna používateľov.

Doterajší rekord držal bývalý americký prezident Barack Obama, ktorý v roku 2017 zverejnil fotku s deťmi a pripojil k nej citát od Nelsona Mandelu. Jeho príspevok mal viac ako 4,3 milióna lajkov.

„No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…“ pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017