Twin City Tower od HB Reavis ako jediná budova na Slovensku získala certifikát WELL, sústreďuje sa najmä na zdravé prostredie

Wellbeing je termín, ktorému by sme v slovenčine len márne hľadali vhodný ekvivalent. Pôvod slova siaha až do 16. storočia, kedy sa doslovne preložil taliansky výraz „benessere”, čiže v podstate „mať sa dobre”. So všetkým, čo k tomu patrí – byť zdravý a v plnej fyzickej aj duševnej sile.

Dnes je téma wellbeing-u obzvlášť aktuálna. Ako to však docieliť, ako sa jednoducho „cítiť dobre” a ostať zdravý? Touto témou sa už roky pred koronou začali zaoberať rôzni odborníci a určite by sme na internete našli množstvo užitočných tipov. Aké sú však aspekty, ktoré ovplyvňujú náš pocit „pohody” a na čo sa zamerať pri budovách?

Okrem čerstvého vzduchu a vysokej kvality vody je dôležité aj správne svetlo, dostatok pohybu či umenie a dostatok zelene, ktoré zase pôsobia upokojujúco. Týmto aj mnohým iným aspektom sa venujú a potom vyhodnocujú špecialisti z medzinárodného inštitútu International WELL Building Institute™ (IWBI™), ktorý certifikát WELL udeľuje.

Foto: HB Reavis, Twin City Tower

Twin City Tower s certifikátom WELL Core & Shell na úrovni Gold

Twin City Tower, súčasť obľúbenej mestkej štruktúry Twin City, sa nedávno stala domovom viacerých veľkých medzinárodných spoločností a aktuálne získala aj certifikát WELL Core & Shell na úrovni Gold.

Týmto titulom dnes disponuje 48 budov v Európe, iba štyri z nich sa nachádzajú v strednej a východnej Európe a štyri v Spojenom kráľovstve. Twin City Tower patrí svojou rozlohou medzi tri najväčšie projekty a doposiaľ ako jediná na Slovensku certifikát WELL aj získala.

V HB Reavis sa o certifikát WELL uchádzame aj pri našich ďalších 18-tich projektoch, medzi ktorými nechýba ani Nivy Tower, aktuálne najvyššia administratívna budova na Slovensku.

Foto: HB Reavis, Twin City Tower

Aký je proces certifikácie WELL?

Inštitút IWBI je pri udeľovaní certifikácie veľmi prísny. Jeden z jeho špecialistov navštívi budovu, ktorá sa o certifikát uchádza, vykoná merania, zhromaždí vzorky, množstvo dát a potom všetko vezme späť do inštitútu na testovanie.

Niektoré dáta sa týkajú určitých vlastností, ako sú kvalita vnútorného ovzdušia, kvalita vody, osvetlenie, štruktúra a usporiadanie priestorov. Budova dostane certifikát, iba ak sú splnené normy samotnej certifikácie, ktoré sú veľakrát prísnejšie, než normy jednotlivých štátov.

Tak je to napríklad pri kvalite vzduchu v Twin City Tower, kde je prívod vzduchu o 40 % vyšší, ako vyžadujú miestne normy. Popritom UV žiariče vo ventilačnom systéme eliminujú aj plesne a mikróby a bránia ich šíreniu v pracovnom priestore. Mikróby však nie sú to jediné, čo sa nedostane dovnútra. Trojitá sklenená fasáda veže izoluje budovu od zvukov rušných ciest v okolí a okná zároveň poskytujú dostatok denného svetla, pretože jednotlivé poschodia sú navrhnuté tak, aby väčšina stolov mala výhľad z okna. Upokojujúco pôsobí aj prítomnosť zelene či umenia. Tak sa môžete pred Twin City Tower pokochať sochou od miestneho umelca Michala Uhlera či byť v kontakte s prírodou vďaka množstvu stromov a zelene v celom jej okolí.

Cítiť sa „jednoducho” dobre je v dnešnej dobe kľúčové azda kdekoľvek, v kontexte zdravého pracovného prostredia však obzvlášť. Nemusíme objavovať Ameriku, zdravému prostrediu sa v HB Reavis venujeme už roky a práve preto sa vždy uchádzame aj o certifikácie, ktoré sa ním zaoberajú. Vďaka aplikácii zásad WELL Building StandardTM (WELLTM) sme v budove Twin City Tower realizovali 41 prvkov zameraných na zlepšenie zdravia, pocitu pohody a produktivity ľudí, ktorí v nej pracujú.

Okrem toho, Twin City Tower je súčasťou širšej zóny Nové Nivy, ktorá získala certifikát BREEAM Communities na úrovni Excellent a radí sa medzi top štyri developerské projekty na svete. Certifikát hodnotí pozitívny vplyv developerských aktivít na okolité prostredie s dôrazom na zodpovednosť.

