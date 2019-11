Twitter pozastavil plány rušiť neaktívne účty, potrebuje proces na uctenie si pamiatky zosnulých

Spoločnosť Twitter pozastavila plány rozsiahlo zrušiť neaktívne účty, po tom, čo sa voči tejto iniciatíve, ktorú oznámila začiatkom týždňa, zdvihla vlna kritiky. Sociálna a mikroblogovacia sieť uviedla, že začne odstraňovať účty až vtedy, keď bude mať proces určený na „uctenie si pamiatky“ zosnulých používateľov. Ako firma podotkla, to, že nemajú takéto opatrenie, je z jej strany chyba.

Kontaktovali používateľov

V pondelok začal Twitter kontaktovať používateľov, ktorí sa počas uplynulého pol roka neprihlásili do svojich účtov, a varoval ich, že ak sa neprihlásia a nebudú súhlasiť s ich najnovšími zásadami ochrany osobných údajov, dané účty zrušia.

Oznámenie firmy však znepokojilo niektorých používateľov, pretože by to odstránilo aj účty osôb, ktoré už nežijú. „Vypočuli sme si od vás o dosahu, ktorý by to malo na účty zosnulých,“ napísal Twitter v stredu v sérii tweetov, v ktorej oznámil pozastavenie svojich plánov.

Dodržiavanie GDPR

Spoločnosť v tweetoch vysvetlila, že chce zakročiť proti neaktívnym účtom z regulačných záujmov. Keď dá situáciu do poriadku, s odstraňovaním účtov začne najprv v Európskej únii v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

„Okrem dodržiavania GDPR môžeme v budúcnosti rozšíriť presadzovanie našej politiky v oblasti nečinnosti tak, aby vyhovovala iným predpisom z celého sveta a zabezpečovala integritu služby,“ uviedol ďalej Twitter.

Pamiatka zosnulých

Ako pripomína spravodajský portál BBC, iné sociálne siete, ako napríklad Facebook, majú proces na uctenie si pamiatky zosnulých, v rámci ktorého členovia rodiny alebo iní blízki, môžu požiadať o zachovanie účtu.

Ten akoby „zamrzne v čase„, interakcia s ním však zostane obmedzená, aby sa predišlo posmeškom a iným spôsobom urážania. Twitter uviedol, že takýto nástroj vytvorí aj on.