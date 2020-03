Twitter testuje novú funkciu miznúcich príspevkov, vyvolala vlnu kritiky

Sociálna a mikroblogovacia sieť Twitter testuje novú funkciu, vďaka ktorej by mohli niektoré tweety po 24 hodinách zmiznúť. Spoločnosť o tom informovala v stredu, uvádza spravodajský portál BBC.

Funkcia, ktorú nazývajú „fleets„, je podobná miznúcim príspevkom na Snapchate alebo Instagram Stories. Zatiaľ ju síce testujú len v Brazílii, no už stihla medzi používateľmi vyvolať vlnu kritiky a tiež rozšírenie hashtagu #RIPTwitter. Mnohí si pritom sťažujú, že vďaka zmene by sa mikroblogovacia sieť začala príliš podobať na ďalšie platformy sociálnych médií.

Produktový šéf spoločnosti Kayvon Beykpour v sérii tweetov vysvetlil, že nová funkcia ľuďom umožní zdieľať aj myšlienky, ktoré by sa možno bežne neodvážili zverejniť. Publikovanie príspevkov na Twitteri môže podľa neho pôsobiť „permanentne„, čo môže niektorých používateľov odradiť. „Dúfame, že Fleets ľuďom pomôžu zdieľať letmé myšlienky, ktoré by zrejme netweetovali,“ napísal. Zároveň tiež priznal, že sa javia podobné funkcii Stories na Facebooku a Instagrame, no Twitter má podľa neho pre svoju verziu „niekoľko úmyselných rozdielov“.

Miznúce správy sa objavia po kliknutí na profilový obrázok používateľa a nebude sa na ne dať verejne odpovedať, lajkovať ich ani ich komentovať. Používatelia na ne budú môcť reagovať len prostredníctvom súkromných správ.

Spoločnosť zatiaľ neoznámila, kedy plánuje funkciu spustiť v ďalších krajinách.