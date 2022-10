Týchto päť miest získalo prvé Čistinky

V súťaži bolo odovzdaných takmer 1 300 000 hlasov.

Víťazi prvého ročníka hlasovania o mestské parky jedna báseň – Lidl Čistinky sú známi. Sú nimi Modra, Štúrovo, Dolný Kubín, Rimavská Sobota a Komárno. Rozhodli o tom v internetovom hlasovaní zákazníci Lidl Slovenská republika, ktorí do súťaže poslali takmer 1 300 000 hlasov! Čistinky privítajú svojich prvých návštevníkov v lete 2023.

Do súťaže sa zapojilo celkovo 92 miest a mestských častí, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa Lidl. Výzva pre starších i mladších, športovcov i celé rodiny, psičkárov a kávičkárov letela skutočne naprieč celým Slovenskom. Na záver sa však mohli tešiť iba v piatich miestach, v tých ktoré triumfovali vo svojich kategóriách.

Foto: Lidl

Výsledky hlasovania o Lidl Čistinky:

Kategória miest do 9 400 obyvateľov: Modra (142 982 hlasov)

Kategória miest od 9 401 do 15 500 obyvateľov: Štúrovo (67 259 hlasov)

Kategória miest od 15 501 do 21 500 obyvateľov: Dolný Kubín (37 957 hlasov)

Kategória miest od 21 501 do 32 000 obyvateľov: Rimavská Sobota (204 026 hlasov)

Kategória miest nad 32 001 obyvateľov: Komárno (62 354 hlasov)

Zaujímavosti z hlasovania o Lidl Čistinky

Celkový počet odovzdaných hlasov: 1 295 923

Víťazné mestá získali takmer 40% zo všetkých hlasov: 514 578

Najviac hlasov za celú súťaž získala Rimavská Sobota: 204 026

Najviac hlasov za jeden deň (25.9.): 319 986

Foto: Lidl

„Chceme robiť zo Slovenska lepšie miesto pre život a byť dobrým susedom všade tam, kde sa nachádzajú naše predajne. Záleží nám na tom, aby komunity držali spolu a aby ľudia mali kde aktívne a zmysluplne tráviť voľný čas. S týmto cieľom sme na Slovensku postavili päťdesiat detských ihrísk Žihadielok. A presne s týmto istým cieľom teraz postavíme Čistinky, miesta kde si každý nájde to svoje,“ vysvetlil Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika.

Ambasádorom projektu je známy slovenský spisovateľ Daniel Hevier. Jeho básne či rozprávky pre deti a texty slávnych slovenských piesní prepájajú generácie, rovnako ako Čistinky. „Zaujala ma aktivita spoločnosti Lidl, ktorá ponúka slovenskej verejnosti Čistinky – miesta, kde sa stretávajú ľudia, kde sa športuje, relaxuje, rozvíjajú sa vzťahy… Preto som rád prijal svoju účasť v tomto projekte a napísal niekoľko veršov do televíznych spotov. A keď pribudnú ďalšie mestá alebo obce, rád napíšem ďalšie básničky. Už teraz si robím na to „čistinku“ na mojom spisovateľskom stole,“ povedal Daniel Hevier.

V meste Modra

po koľkýkrát

majú zas

čo oslavovať!

Čistinka

kompletne nová

poputuje

do Štúrova!

Dolný Kubín

splnil svoj cieľ,

s dlhým nosom

neodišiel!

Rimavská Sobota hlási,

od radosti

skáču masy!

Nebolo to

vôbec márne,

hlasovať za park

v Komárne!

Foto: Lidl

Lidl Čistinka to je mestský park tvorený zo štyroch prepojených modulov. Tri z nich majú rozmer 12 x 12 m, štvrtým je multifunkčné športovisko s výmerou 15 x 15 m. Basketbal? Futbal? Volejbal? Stolný tenis? Žiaden problém, na Čistinke padnú mnohé športové rekordy. V ďalších troch častiach sa na ihrisku zabavia najmenší, pod prístreškom si jedlá pripravené na griloch vychutnajú mnohí fajnšmekri, workoutovú zónu využijú mladí i starší. Na Čistinkách sa bude nachádzať aj množstvo lavičiek a zelene. Jednoducho, mestský park jedna báseň! Lepšie však raz vidieť než stokrát čítať, a preto: https://youtu.be/8DU84ewZ9uE

Rozloha Čistinky je viac ako dvojnásobná v porovnaní so Žihadielkom, hodnota jedného tohto mestského parku je 180 000 €. Každá Čistinka môže byť však iná, jedinečná – moduly je totiž možné variabilne usporiadať s ohľadom na pozemok a lokalitu.

Foto: Lidl

A čo na to hovoria zástupcovia víťazných miest?

Juraj Petrakovič, primátor Modry: „Výhra nás veľmi teší. Modra sa spojila a bojovala o Čistinku do poslednej minúty. V meste bolo počas celého obdobia hlasovania cítiť silnú spolupatričnosť a súdržnosť. Odmena v podobe výhry bola pre všetkých zadosťučinením. Ďakujem obyvateľom Modry, ale aj okolitým obciam a mestám, ktoré za nás hlasovali a spoločnosti Lidl za zmysluplné projekty a snahu byť dobrým susedom.”

Eugen Szabó, primátor Štúrova: „Je pre nás nesmiernym potešením, že sme sa stali víťazom tohto krásneho projektu od spoločnosti Lidl. Opäť sa ukázala príkladná súdržnosť našich obyvateľov a okolitých obcí a širšieho regiónu, ktorých zásluhou naše mesto vyhralo Lidl Čistinku. Úžasný projekt, kde si každý príde na svoje a ktorý prispeje k rozvoju nášho mesta.“

Ján Prílepok, primátor Dolného Kubína: „Sme veľmi radi, že sa Dolnokubínčanom podarilo získať mestský park Čistinka do nášho mesta. Počas prebiehajúcej súťaže sa do hlasovania intenzívne zapojili nielen obyvatelia Dolného Kubína, ale aj zo širokého okolia. Preto by som sa chcel v mene mesta Dolný Kubín veľmi pekne poďakovať všetkým hlasujúcim z nášho mesta, ale aj z iných obcí a miest, ktoré sa nám rozhodli pomôcť.“

Jozef Šimko, primátor Rimavskej Soboty: „Mesto Rimavská Sobota považuje spoločnosť Lidl za vynikajúceho partnera, čo dokazuje už viac rokov svojimi iniciatívami pre skvalitnenie mestského prostredia a komunitného života, za čo jej patrí úprimná vďaka. Projekt Čistinka je jedinečným konceptom mestského parku, kde naši obyvatelia všetkých vekových kategórii môžu tráviť voľný čas a touto cestou im ďakujem, že svojimi hlasmi získali jeho realizáciu v našom meste.“

Béla Keszegh, primátor Komárna: „Aktuálny výsledok nadviazal v Komárne na úspešný hetrik, keďže po troch ihriskách Žihadielko vyhralo mesto aj Čistinku. Poďakovanie patrí za každý jeden hlas, pretože Komárno sa opäť rozrastá. Veľká vďaka patrí húževnatej skupine nadšencov, ktorí rozhýbali celé mesto. A poďakovanie patrí aj spoločnosti Lidl, ktorá aj týmto spôsobom odmeňuje dôveru svojich zákazníkov.“

Projekt je realizovaný Nadáciou Lidl v spolupráci s Lidl Slovenská republika, v.o.s.

