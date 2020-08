Tysonov veľkolepý návrat do ringu posunuli. Svojmu protivníkovi adresoval drsné slová

Návrat Mika Tysona do ringu po 15 rokoch posunuli z 12. septembra na 28. novembra. Exhibičný súboj päťdesiatnikov Tysona a Roya Jonesa ml. sa uskutoční počas víkendu Vďakyvzdania v Dignity Health Sports Parku v kalifornskom Los Angeles.

„Aspoň bude mať viac ľudí možnosť vidieť najväčší comeback v histórii boxu. Táto dočasná nepríjemnosť bude trvať dlhšie ako Roy Jones v ringu. Nech sa dobre pripraví, lebo ja budem v plnej sile,“ povedal Tyson, cituje ho TMZ aj CBS Sports.

Nový dátum poskytol exkluzivitu

The Ring uvádza, že odložením súboja o dva a pol mesiaca na obdobie sviatku Vďakyvzdania bude môcť Tysonov tím zvýšiť príjmy z tejto pozoruhodnej akcie. ESPN však prišla so zdôvodnením, že posun bol nevyhnutný z pohľadu lepšieho zabezpečenia medzinárodných televíznych práv a platbách za sledovanie duelu prostredníctvom aplikácie či zábavnej sociálnej platformy Triller.

Ďalším dôvodom je fakt, že 12. septembra mal okrem Tysona bojovať aj Mexičan Canelo Álvarez, zatiaľ čo nový dátum poskytuje exkluzivitu a žiadny konkurenčný súboj.

Neočakávaný návrat k boxu

Konfrontácia medzi Tysonom a Jonesom medzi povrazmi visela vo vzduchu už v roku 2003, keď mladší z oboch boxerov zdolal Johna Ruiza a stal sa šampiónom organizácie WBA v superťažkej hmotnosti. Nestihli ho však zorganizovať, lebo Tyson v roku 2005 ukončil kariéru. Zdolal ho vtedy Ír Kevin McBride a bola to jeho šiesta prehra v 58 súbojoch v profiringu.

Päťdesiatštyriročný Tyson je historicky najmladší majster sveta v superťažkej kategórii a po päťdesiatke sa už veľmi neočakával jeho ďalší návrat k boxu. V minulosti značne kontroverzného búrliváka však pritiahol projekt exhibičných charitatívnych duelov, na ktorom má participovať niekoľko svetových boxerov.

Tyson sa na súboj dobre pripravoval

„Železný Mike“ zmenil životný štýl. Začal tvrdo trénovať, výrazne schudol aj zosilnel, čo ukázal verejnosti prostredníctvom promočných videí. O tri roky mladší Jones s kariérnou bilanciou 66-9 nebojoval od roku 2018, na konte má svetové tituly až v štyroch váhových kategóriách – v strednej, superstrednej, poloťažkej aj superťažkej.

„Bude to exhibícia na osem kôl. Aktéri ukážu svoje zručnosti, ale nemali by ublížiť jeden druhému. Pôjdu do seba, ale do knokautu by to nemalo dospieť. Toto nebude súboj o majstra sveta a ani nepôjde o zápis do knihy rekordov. Nemôžeme zavádzať ľudí, že pôjde o skutočný boj,“ vysvetlil Andy Foster z Kalifornskej štátnej športovej komisie.