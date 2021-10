Týždeň očami Pavla Urbana: 50-tisíc eur sú pre Fica asi drobné. Mnohí o takej sume iba snívajú

Expremiéra Roberta Fica vykradli. Išlo však len o „drobných“ 50-tisíc eur a nejaké zlaté mince a tak to na políciu ani neohlásil. Antivaxeri blokujú obchody a policajti sú zatiaľ zdržanliví. Otázkou je, dokedy.

Fico sa bál, aby polícia nezačala vyzvedať

Všetci dobre vieme, že na Slovensku, tak ako aj v iných krajinách, sa kradne. Žiaľbohu, nikto nemôže byť v bezpečí a človek už nevie, kde má ukryť vlastné, ťažko našetrené peniaze. Presvedčil sa o tom aj Robert Fico, ktorému z centrály jeho strany ukradli značný obnos peňazí a zlaté mince.

Obyčajný človek by zrejme ihneď volal na poplach a zalarmoval políciu, aby sa pokúsila nájsť zlodeja a prípadne aj jeho korisť. Fico však nie je obyčajný človek. Je predsa šéfom opozičnej strany a k tomu aj bývalým premiérom. Nebude predsa dôverovať súčasnej polícii, ktorá by sa nedajbože mohla začať pýtať, ako tie peniaze a zlaté mince získal. Čo ich do toho.

Počas jeho panovania by polícii ani na rozum neprišlo, aby sa vyzvedala na jeho príjmy. Časy sa však menia a vedomí si je toho, že radšej pomlčí o krádeži len aby sa nepýtali, ako ich získal. Presvedčený som, že ich získal úplne legálnym spôsobom, možno aj z predaja jeho dopravných príručiek.

Ani centrála Smeru už nie je pre Fica bezpečná

Verím, že sa ho strata peňazí dotkla. Nie preto, že by mu veľmi chýbali, ale práve skutočnosť, že sa to stalo v centrálne jeho vlastnej strany. Určite mu začalo vŕtať v hlave, či ešte môže dôverovať vlastným, lebo v kriminálnych seriáloch zlodejom je spravidla ten, kto mal denný prístup do priestorov, kde sú peniaze.

Kto mal prístup do jeho miestnosti v straníckej centrále? Určite nie obyčajný zlodej. Neprekvapujú ma preto aj Ficove slová, že si „kladie otázku, že či nebolo tá krádež krycia, že či nehľadali niečo iné“. Samozrejme chcel to hodiť na politiku, veď on predsa nemá čo skrývať, možno iba tých 50-tisíc eur a niekoľko zlatých minci.

Pozrime sa teraz na tých obyčajných ľudí. Spomínaná suma by pre nich bola častokrát iba neuskutočneným snom. Jej strata by pre nich bola katastrofou. Pre Fica je to však možno iba zopár drobných, pre ktoré sa netreba vzrušovať. Veď preferencie zo dňa na deň stúpajú a možno bude mať znovu možnosť zarobiť ešte viac drobných.

Antivaxeri ma už naozaj nas..rajú

Stále tu máme koronu a napriek všetkému, chceme žiť bez ohľadu na to, či súhlasíme s vakcináciou, alebo nie.

Chceme ísť do obchodu a v pokoji si nakúpiť, aj keď sa vyžadujú isté opatrenia, ako je nosenie rúšok či respirátorov. Sú však vagabundi, ktorí tak nemyslia. Inak ich ani nazvať nemôžem, keď sa práve v obchodoch s potravinami snažia nanútiť vlastné názory, bez ohľadu na to, či tým ohrozujú ostatných.

O niekoľko dní si pripomenieme 32. výročie nežnej revolúcie. Jednou z hlavných požiadaviek bolo sloboda vyjadrovania vlastného názoru. Iste na námestiach v Československu si nikto nepomyslel, že vyjadrovaním vlastného názoru treba ohrozovať ostatných.

V susedovej garáží občas máme pri poháriku debaty o socializme. Viacerí z prítomných nemôžu zabudnúť na „blahobyty“ tohto obdobia. Samozrejme ja sa ich pokúšam presvedčiť o opaku. Najnovšie som však z časti s nimi súhlasil.

Na akciu antivaxerov v Prievidzi konštatovali, že za socializmu by to bolo inak. Prišla by polícia, všetkých by „zbalila“ a porátala sa s nimi, aby im už v budúcnosti nenapadlo rozmýšľať nad podobnou akciou. Reagovali tým na postoj súčasnej polície, ktorá asi nevedela čo má robiť.

Vážený pán minister vnútra a páni poslanci, urobte niečo. Nechcem, aby ma skupina hulvátov ohrozovala pri mojom nákupe životne dôležitých potravín. Ak to neurobíte teraz v zárodku, vedzte, že neskôr už môže byť neskoro