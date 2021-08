Týždeň očami Pavla Urbana: Antivaxeri demonštrovali, Bratislavčania nadávali, polícia mlčala. Má Kovařik odstúpiť?

V nedostatku pravých politických správ sa do popredia dostali tie, ktoré to síce nie sú, ale vyvolajú rozruch na politickej scéne. Tentoraz to bola blokáda bratislavských ulíc a reagovanie, vlastne nereagovanie polície, aby sprejazdnila komunikácie.

Zaujala ma aj správa zo sveta, že veľké internetové korporácie pustia do svojich kancelárií len zaočkovaných. Protesty som nezachytil. Čo by prípadný takýto krok vyvolal na Slovensku si neviem ani predstaviť.

Antivaxeri demonštrovali, Bratislavčania predovšetkým nadávali

Demonštrácie proti vakcinácii a opatreniam proti COVID-u 19 po blokáde parlamentu pokračovali tentoraz blokádou bratislavských ulíc. Niekoľko stoviek občanov sa rozhodlo na horúcom slnku urobiť peklo aj vodičom automobilov a cestujúcim v mestskej hromadnej doprave.

Neviem, čo tým chceli dosiahnuť. Určite si na svoju stranu nepridali nových podporovateľov ich akcií, ale naopak iba naštvali všetkých ostatných. Viem si predstaviť, čo si o ich spôsobe protestu mysleli vodiči, ktorí uviazli v zápchach v hlavnom meste a nestihli prísť načas napríklad do práce alebo na dôležite stretnutie. Čo si mysleli cestujúci v MHD, ktorí sa nemohli dostať tam kam mali namierené.