Týždeň očami Pavla Urbana: Bude Výboh ďalším kajúcnikom? Fico a Pellegrini sa asi obávať nemusia

Správou týždňa je asi, že vyšetrovatelia začali sekať veľmi vysoko. Medzi obvinených pribudli ďalší prominenti z obdobia Ficovej a Pellegriniho vlády.

Spomeňme len bývalého štátneho tajomníka Radka Kuruca, či aj niekdajšiu prezidentku finančnej správy Lenku Wittenbergerovú. Najväčšou hviezdou je však Miroslav Výboh. Človek, ktorý má mať veľmi blízko priamo k Robertovi Ficovi.

Má sa Fico obávať? Zatiaľ pravdepodobne nie

Zaujímavosťou najnovšej policajnej akcie je, že sa Wittenbergová ihneď priznala k prijímaniu peňazí. Nasledovala tak svojho predchodcu na čele finančnej správy Františka Imreczeho, ktorého výpoveď ohrozila viacero prominentov.

Zatiaľ sa obvinenia kajúcnikov týkajú veľkého počtu blízkych osôb bývalého premiéra Roberta Fica, ale jeho priamo nie. Meno Petra Pellegriniho sa už vo výpovediach objavilo, ale zatiaľ asi nie je dostatok dôkazov, aby to výpovede aj potvrdili.

Môže to zmeniť Výboh? Samozrejme, že áno, lebo on by sa už nemohol vyhovárať, že sa s Ficom nekontaktoval, keď sa podľa medializovaných informácii často pohyboval v okolí veľkých finančných transakcií, nielen bývalej vlády. Aby sa aj meno Fica začalo priamo spomínať vo výpovediach, musel by sa medzi kajúcnikov zaradiť aj Výboh.

Ihneď po jeho obvinení viacerí komentátori začali predpovedať rýchly koniec aj pre Fica. Ja si to však nemyslím. Po prvé, Výboh nie je na Slovensku a zatiaľ neoznámil, že sa chce sem aj vrátiť. Musel by byť vydaný medzinárodný zatykač a Monacké kniežatstvo, ak sa tam vo svojej rezidencii momentálne zdržuje, by ho muselo vydať. Nie som si istý, že na Slovensko dobrovoľne pricestuje, aby vypovedal.

Po druhé, čo by tým dosiahol. Sám vie, že ak existuje dostatok dôkazov proti nemu, žiadna výpoveď ho nezachráni, lebo on už nebol žiadny pešiak. Mohol by sa iba snažiť uškodiť ostatným, no nemyslím, že by to chcel, lebo by možno aj tí druhí na neho vedeli povedať oveľa viac. Preto asi bude mlčať.

Fico určite pokojne spávať nemôže

Všetkého uvedeného si je vedomý aj bývalý premiér, ale určite vie, že nie iba Výboh vedel o tom, čo sa na Slovensku počas jeho vlády dialo. A práve to mu určite neprispieva k pokojnému spánku.

Ako pre Denník N povedal jeden z kajúcnikov, bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó, do finančných machinácií bolo zapojených veľa osôb.

Takmer všetci akoby nepredpokladali, že Robert Fico bude musieť niekedy odísť z funkcie a celá veľmi výnosná hra sa skončí. Preto aj nemôže presne vedieť, kto a čo môže na neho priamo povedať, aby aj jeho meno začalo figurovať medzi podozrivými.

Netreba sa preto diviť, že sa snaží čím skôr túto vládu poslať preč, lebo si je osobne istý, že jeho návratom spolu s Pellegrinim sa všetko zastaví. Môže sa však zastaviť? Teraz už asi nie. Určite by nemal dostatok síl aby všetkých, ktorí sa na vyšetrovaniach podieľajú poslal preč. Veľa špiny vyplávalo na povrch, aby ľudia znovu zohli hlavu a povedali veď to tak má byť.

Na Slovensku panuje ešte stále aká-taká demokracia a stále sme v Európskej únii. Preto si nemyslím, že sa súčasný proces môže zmeniť. Tí čo nemajú nič zlého na svedomí nech pokojne spávajú a tým druhým nech sa trasú gate.