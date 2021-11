Týždeň očami Pavla Urbana: Chceme byť hrdí alebo chorí? Koronavírus čaká na naše rozhodnutie

Po dlhšom čase sa v prehľade týždňa budem venovať pandémii a opatreniam, ktoré sú prijaté alebo ešte hrozia. Čísla nakazených a hospitalizovaných už prekračujú únosné hranice, v očkovacích centrách je čoraz rušnejšie, ale ešte stále mnohí váhajú. V tom im významne pomáha terajšia opozícia, ktorá keď bola pri moci zaviedla ešte tvrdšie opatrenia ako tie, ktoré by mali začať platiť.

Prijali sa nové opatrenia, budeme ich vedieť uskutočniť?

Denný počet nakazených ochorením COVID-19, ktorých odhalili PCR testy, sa už nebezpečne priblížil k hranici 10-tisíc, v prepočte na obyvateľov u nás pribúda najviac infikovaných na svete. Očakával by som, že to konečne pohne národom a pochopí, že sa s tým niečo musí robiť.

Vláda zasadala, priniesla opatrenia, ale nie až také prísne, ako navrhovalo konzílium odborníkov. Aj toto hovorí, že nie je pripravená na razantné kroky, lebo čo ak sa národ vzbúri? Týmto sa vyhráža aj opozícia a neprekvapilo by ma, keby pozvala ľudí priamo do ulíc. Veď nad tým nepriamo varuje napríklad líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini, že ak by sa zaviedlo povinné očkovanie niektorej skupiny ľudí, vyvolať to môže nepokoje.