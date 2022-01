Týždeň očami Pavla Urbana: Čo urobiť so Žilinkom? Rovnaká otázka sa natíska aj v prípade Matoviča

Generálny prokurátor Maroš Žilinka odcestuje do Moskvy. Ide tam osláviť 300. výročie vzniku ruskej prokuratúry. Tej prokuratúry, ktorá ešte stále po páde komunizmu zatýka politických oponentov podobne, ako tomu bolo v minulosti.

Žilinkovi tam možno pripravia osobitné privítanie, lebo sa hrdinsky postavil proti zmluve Slovenska s USA, ktorí sú Rusom samozrejme najväčšími nepriateľmi.

Matovič znovu jasá. Obul sa do prezidentky s tým, že kuje “pikle“, aby padla vláda.

Žilinka sa ide do Moskvy asi inšpirovať

Všetkých prekvapila správa, že Žilinka navštívi Moskvu. Iste by nikto nenamietal, ak by si tým splnil túžbu vidieť krásnu ruskú metropolu počas zimy, ale predsa tam mohol ísť ako turista. Teraz však ide na oslavu výročia vzniku tamojšej prokuratúry na pozvanie jej šéfa Igora Krasnova. Toho Krasnova, ktorého dala Európska únia na sankčný zoznam pre porušovanie ľudských práv.

Žilinka sa asi ešte stále nedozvedel, že Slovensko je súčasťou Európske únie, lebo bratať sa s človekom, ktorý stojí v čele inštitúcie zodpovednej za zatýkanie veľkého množstva oponentov súčasného režimu v krajine, je výsmech slovenskej zahraničnej orientácie.

Pre neho je to asi normálne, lebo sa možno konečne dočká nejakého rešpektu, keďže doma je predovšetkým na smiech, ale zároveň aj obavou, čo všetko môže ďalej povystrájať.

Pochybným používaním paragrafu 363 Trestného poriadku sa doma dostal do ostrej paľby verejnosti. Čoraz častejšie sa hovorí o obmedzení jeho právomocí a preto sa už možno teší na stretnutia v Moskve. Tam sa predsa môže naučiť čo treba robiť s oponentmi.

Našťastie, zatiaľ ešte nezačal zatýkať ako jeho ruskí bratia, ale iba podivne prepúšťa ľudí z väzenia. Nemožno vylúčiť, že po návrate začne konať aj v tomto smere. Veď aj v lete rokoval s týmito partnermi o spolupráci, teraz mu možno dajú priamy návod ako si udržať moc.

Žilinka v jednom vreci s Ficom a Blahom

Generálny prokurátor už definitívne vystupuje ako opozičný politik. Jeho negatívny postoj k obrannej dohode s USA všetkých prekvapil, samozrejme okrem tých, ktorí ho v tom inštruovali. Kto to urobil, netreba dlho hľadať. Veď jeho krok samozrejme podporuje bývalý komunista Robert Fico.

Vehementne ho podporil aj Ľuboš Blaha, ktorý sa dokonca obáva aj o Žilinkov život. Tak, to sú podporovatelia Maroša Žilinku. Mal by sa asi zamyslieť, či chce, aby ho kládli do rovnakého vreca so spomenutými osobami.

Jemu to asi neprekáža. Hlavné je, že tým vyhovie aj svojim budúcim hostiteľom v Rusku. Tí sa postarajú o zvýšenie jeho popularity na Slovensku, veď na to majú skúsenosti z viacerých volieb v zahraničí.

Bude Žilinka kandidovať v prezidentských voľbách? Asi smiešna otázka, ale nikdy sa nevie, obzvlášť ak má vedľa seba silných priateľov. Nechajme sa prekvapiť.

Matovič nevie prestať

Už som písal, že politici počas Vianoc asi zbierali sily na ďalšie hlúposti, s ktorými nás ohúria po sviatočnom období. Podľa očakávania znovu všetkých predbehol Igor Matovič. Okrem iného, sa znovu obul do prezidentky Zuzany Čaputovej. Tentoraz už zašiel priďaleko.

Sám si je vedomí, že jeho „geniálny nápad“ o odmenách pre zaočkovaných seniorov nedosiahol svoj cieľ. Celkový počet novozaočkovaných nie je taký, ako si minister financií predstavoval. Treba preto hľadať vinníkov.

Ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského by sa Matovič už chcel zbaviť, len nevie ako, preto sa teraz znovu obul do hlavy štátu. Tentoraz jej vyčíta, že podkopáva autoritu predsedu vlády Eduarda Hegera, lebo je frustrovaná z toho, že sa Progresívne Slovensko nedostalo do parlamentu.

Vážený pán expremiér, prezidentka nechce povaliť vládu, len odmieta plniť to, čo si Vy pri rannej rozcvičke zmyslíte a hneď s tým bežíte na verejnosť. Pokúste sa najprv koordinovať vlastné kroky, aby sa napríklad premiér nedozvedel o vašich návrhoch iba v parlamente a potom aj Vás budú brať všetci určite vážnejšie.

„Ak by bola pani prezidentka, prezidentkou ľudí, tak by si počas vládnej krízy zavolala mňa ako premiéra a koaličných partnerov, a snažila sa byť sprostredkovateľom mieru. Miesto toho sa stretávala s americkou veľvyslankyňou, Máriou Kolíkovou, Richardom Sulíkom a spoločne kuli “pikle“, ako povaliť vlastnú vládu,“ vyhlásil expremiér Igor Matovič.

Neviem, či je toto práve konštruktívne vyhlásenie alebo pomoc Robertovi Ficovi, ktorému možno Matovič takto dopomáha k pádu súčasnej vlády. Potom aj Matovič pôjde do zabudnutia. To si asi neuvedomuje.