Týždeň očami Pavla Urbana: Fico a Pellegrini by možno mali ísť na vyšetrenie. Akosi im pamäť dobre neslúži.

Kto o čom, ale na Slovensku stále o obrannej zmluve so Spojenými štátmi. Samozrejme, každý sa snaží obhájiť vlastnú pravdu, aj keď niekedy, jemne povedané, zavádza. Ale o tom je politika, môžeš nehovoriť úplnú pravdu, len dbaj, aby ťa pri tom neprichytili.

O predčasných voľbách opozícia už menej hovorí, jedine Boris Kollár v tom nemá jasné.

Fico a Pellegrini nejak rýchlo zabúdajú

Robert Fico a Peter Pellegrini sa držia častej právnickej rady „zatĺkaj, zatĺkaj… aj keď ťa chytia, znovu naďalej zatĺkaj“. Veľmi dobre vedia, že počas ich panovania sa zmluva s USA začala prejednávať a len „ďakujúc“ predsedovi národniarov Andrejovi Dankovi nebola podpísaná. Teraz sú zrazu horlivými odporcami a kvôli tomu chcú zvolávať národ na protesty a dokonca aj na referendum.

Obaja páni zabúdajú, že o zmluve začali rokovať práve počas ich vládnutia. Fico ešte v zárodku zmluvy nezakročil a Pellegrini sa jej dokonca vehementne zastával. Ešte v roku 2019 po stretnutí s ministrami obrany a zahraničných vecí vyhlásil, že podpisom zmluvy Slovensko nečelí žiadnemu ohrozeniu. Dodal, že zmluva nemôže byť mandátom na prítomnosť ozbrojených síl na našom území. O niekoľko dní dokonca explicitne tvrdil, že polku národa sme zmluvou vystrašili, že majú prísť americké vojská, no tie neprídu.

To bolo v roku 2019. Teraz je rok 2022. Zrazu sa všetko mení. Zmluva je zlá, ohrozuje suverenitu, mal by sa vyjadriť Ústavný súd a dokonca ísť na referendum. Vysvetlenie, že text zmluvy je podstatne odlišný, ako za jeho čias, ihneď vyvrátil samotný Danko, ktorý povedal, že ide o takmer identický text.

„Zatĺkaj, zatĺkaj… aj keď ťa chytia znovu naďalej zatĺkaj“. Prečo? No predsa Fico začal burcovať voličov a hrozí, že zlíže celú smotanu a vtedy sa zažalo varovné svetielko na poplach. Volič možno Pllegrinimu uverí, že to myslí úprimne.

Páni, zdá sa mi, že zabúdate. Možno treba vyhľadať odbornú pomoc, lebo sa to môže iba zhoršovať.

Zmluvu som nečítal, ale som proti

Celú situáciu okolo zmluvy možno najlepšie ilustrujú slová poslanca za Smer-SD Richarda Takáča, ktorý priznal, že celú dohodu si neprečítal, ale iba tie podstatné časti, lebo nie je právnik. Napriek tomu, však podobne, ako jeho šéf, tvrdo bojuje proti jej schváleniu.

Priznám sa, že ani ja som si zmluvu neprečítal a preto sa, na rozdiel od poslanca Takáča, nebudem vyjadrovať k jej obsahu.

Pozriem iba na fakt, že podobnú zmluvu podpísalo 23 štátov NATO. Dokonca aj Maďarsko, ktoré určite nie je proamerické, ale čelí obvineniam, že sa prikláňa k Rusku a Číne. Jemu nevadila zmluva s USA, ale slovenským občanom áno.

Pardon, myslím na niektorých slovenských politikov. Presvedčený som, že drvivá väčšina ani nevie, o čo vlastne ide, ale iba počúva svojich vyvolených. Podobne, ako poslanec Richard Takáč.

Na predčasné voľby nezabúda asi iba Kollár

Na predčasné voľby sme akosi zabudli. Opozícia si našla novú tému, ako prilákať voličov. Prišla zmluva s USA a výkriky o nevyhnutnosti znovu ísť k volebným urnám utíchla. Snaha opozície hovoriť o referende je podľa politológa Radoslava Štefánika mlátením prázdnej slamy. Prekvapujúco, aj naďalej túto tému živí „otec rodiny“ Boris Kollár. Dokonca zorganizoval na túto tému aj okrúhly stôl a zúčastnili sa ho iba jeho možní noví partneri, opozičné strany.

O čo ide znovu najlepšie vystihujú slová Štefančíka pre agentúru SITA: „Aj v tomto prípade sa snaží využiť príležitosť a ukázať, že ho zaujíma vôľa tých, ktorí podpísali petíciu za skrátenie volebného obdobia. V konečnom dôsledku však ani Kollár nechce predčasné voľby, pretože mu súčasná situáciu vyhovuje. Hrá sa na pekného, ale jeho skutočný záujem je zachovať status quo,“

Potvrdzuje to aj prieskum u voličov, ktorý si objednala TV Joj. Až 59,5 percent voličov Sme rodina si želá predčasné voľby. Prečo by im Kollár nevyhovel! Samozrejme, iba na rečiach a nie aj v skutkoch. Sám dobre vie, že mu je takto dobre. Vydierať môže sústavne, ďakujúc Igorovi Matovičovi ho nikto z koalície nevykopne a uspokojiť môže aj svojich najbližších. Sám si je vedomý, že v nejakej novej vláde by sa tak dobre nemal.

Tému predčasných volieb bude možno pertraktovať aj v budúcnosti, lebo jeho voliči si to želajú. To, že to nemyslí vážne, prívrženci neuveria. Predsa bojuje za to, čo si väčšina želá. Ha, ha, ha…