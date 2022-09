Týždeň očami Pavla Urbana: Fico je sklamaný, Matovič bude prosiť aj SaS

Mali sme tu konečne aj veľký, opozičný míting. O tom, že by bol veľký a opozičný, možno vážne pochybovať a jeho organizátor Smer-SD určite nemôže byť spokojný.

Minister financií Igor Matovič pripustil, že nevie, ako sa schváli budúcoročný rozpočet. Počet hlasov mu nedáva veľkú nádej a pomoc očakáva aj od odídencov z koalície, sulíkovcov. Poslanci sa už asi len nehádajú, ale začali používať aj fyzickú silu.

Protivládny míting sa nevydaril

Týždne predseda Smeru-SD Robert Fico vyzýval občanov, aby v druhej polovici septembra prišli vo veľkom do Bratislavy a verejne povedali tejto vláde, že dovládla. Takmer denne sa mobilizovali ľudia a logistika, aby priviedla do hlavného mesta možno aj desiatky tisíc nespokojných ľudí so súčasnou ekonomickou a politickou situáciou.

Organizátori boli pravdepodobne uchvátení z podobného protestu v susednom Česku, kde sa zoskupilo takmer 100-tisíc občanov. Určite však boli veľmi sklamaní z toho, keď uvideli pred sebou len niekoľko tisíc zmoknutých tvárí. Pravdou je, že kým na mítingu ľudia v Prahe chodili v tričkách, v Bratislave pod dáždnikmi, ale musíme priznať, že protesty u susedov majú oveľa väčšiu tradíciu, ako na Slovensku.