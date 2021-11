Týždeň očami Pavla Urbana: Fico môže ďakovať polícii. Antirúškari dostali nakladačku

Video, ktoré „natočila“ polícia na chate neďaleko Nitry, aj naďalej vyvoláva pozornosť a predseda strany Smer-SD Robert Fico vďaka nemu konečne zistil, čo sa stalo s jeho peniazmi a zlatými mincami.Antirúškari znovu zaútočili, ale tentoraz už polícia zasiahla. Vladimír Legvarský je najdôveryhodnejším členom vlády. Možno môže ďakovať aj Igorovi Matovičovi.

Strata Ficovho majetku sa vyriešila

Niekoľko dní sme sa všetci trápili, že kto mohol expremiérovi Ficovi zobrať ťažko zarobených 50-tisíc eur a niekoľko zlatých mincí. Samotný šéf smerákov sa zrejme až tak veľmi netrápil, lebo sa ani len nesnažil túto stratu majetku ohlásiť na políciu. Možno aj preto, že sa to stalo, podľa jeho slov zo spomínaného videa z chaty, práve v centrále jeho vlastnej strany.

Rozuzlenie prišlo vnútornou straníckou kontrolou, a to práve po zverejnení videa. Možno Fico na túto časť svojho majetku aj zabudol a iba potom začal pátrať.

Podľa slov hovorcu strany Smer-SD Jána Mažgúta „pán Fico incident vysvetlil v zmysle, že bol vyriešený v rámci internej kontroly priamo na centrále strany, takže pán Fico už nie je poškodený“. Celé Slovensko je šťastné. Peniaze sa nestratili a nemusíme tŕpnúť, z čoho bude žiť predseda milovanej strany.

Samozrejme neprajníci majú aj niekoľko otázok. Ukradol niekto peniaze priamo zo strany a k tomu sa priznal? Presunul niekto majetok predsedu na bezpečnejšie miesto a zabudol mu to povedať? Chce Fico ututlať prípad, aby sa nehovorilo o tom, aký majetok vlastní sociálne cítiaci expremiér a musel by ho vysvetľovať pred políciou?

Neviem, čo je pravda, ale niečo mi na tom smrdí. Mne, ak by ukradli 500 eur, a nie 50-tisíc eur, určite by som hneď bežal na políciu. Samozrejme ja nie som Fico, ale neverím, že ani jeho legálne príjmy sú 100-násobne vyššie ako moje. Takéto otázky si mohli klásť aj jeho voliči a preto sa snažil všetko poslať do stratena.

Verím, že nahrávkou z chaty sa polícia bude zaoberať aj naďalej a to nie iba tým, kto ju zverejnil, ale aj tým, čo obsahuje. Eurá a zlaté mince sú iba drobnosť, vysvetľovať by asi museli aj prítomní advokáti, ktorí možno navádzali na krivú výpoveď, alebo kto Ficovi prezradil plánované akcie polície, nehovorme o previerkách NBÚ. V jej radoch sú určite ľudia, ktorí veria, že sa všetko zmení a opäť budú môcť hrať svoje hry a zveľaďovať svoj majetok.

Polícia konečne zakročila proti antirúškarom

Po Prievidzi antirúškari zaútočili aj v predajni v Piešťanoch. Tentoraz však polícia zakročila a niektorí z nich skončili za mrežami.

Konečne! Pred týždňom som síce navrhoval iný postup, ale sme predsa demokratický štát a právne normy treba dodržiavať. Verím, že posledné udalostí, v ktorých boli zranení dvaja policajti, privedú k rozumu tých, ktorí by sa v budúcnosti odhodlali na podobný alebo rovnaký krok.

Jasné je, že som optimista, ale predsa niečo sa muselo urobiť, a aby sme neboli denne ohrozovaní podobnými individuami. Treba predsa ukázať, že štát funguje.

Opozícia nevie čo má robiť. Zásah polície proti občanom by jej vyhovoval, ale proti takýmto občanom? Robert Kaliňák zásah polície odsudzuje, Fico bol zdržanlivejší. Nevedia čo majú robiť, veď predsa takéto kroky oni hlásajú, ale teraz asi vidia, že to prehnali. Len aby to pochopili aj občania v politickej podpore.

Legvarský najpopulárnejší člen vlády

Na záver, krátky postreh k prieskumu o dôveryhodnosti členov vlády.

Najdôveryhodnejším je prekvapujúco minister zdravotníctva Vladimír Legvarský a to aj napriek tomu, že v poslednom čase bol terčom kritiky. Najviac výhrad spomedzi členov vlády si vypočul od ministra financií Igora Matoviča. Ten sa však umiestnil na konci rebríčka dôveryhodnosti.

Pripomeňme si, že keď Matovič najviac zbrojil proti Richardovi Sulíkovi, práve tento člen vlády mal aj veľkú dôveru, teraz je to Lengvarský.

Možné poučenie pre členov vlády: Nechajte nech na vás Matovič nadáva, ľudia vám budú viac dôverovať. A čo Matovič? Nuž ten sa z toho chvostu asi dlho nepohne. Mal by sa asi nad sebou zamyslieť.