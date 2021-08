Týždeň očami Pavla Urbana: Fico zrazu bočí od extrémistov. Zľakol sa?

Leto nie a nie skončiť. Vládna koalícia zatiaľ ešte akoby zbierala sily na nové jesenné hádky a politickí novinári sú už zúfalí. Jednoducho akoby sa nič nedialo.

Zachraňuje nás však znovu predseda Smeru Robert Fico. Tentoraz však prekvapujúco neútočil, ale sa snaží nahovoriť, že on s extrémistami nemá nič spoločného. Presvedčil nás? Mňa osobne nie.

Kým politici majú stále prázdniny, generálny prokurátor Maroš Žilinka maká. Nie, nikoho neobvinil, ale podal návrh na disciplinárne konanie proti špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi. Vyzerá to tak, že údajná vojna na polícii sa presúva na prokuratúru.

Kto organizuje protest v Košiciach?

Koncom júla europoslanec Milan Uhrík z hnutia Republika informoval, že sa so smerákmi dohodli na spoločnej organizácii protestu v Košiciach na Deň Ústavy SR.

„Áno, dokázali sme rokovať, prekonať drobné rozdiely a zjednotiť sa v podpore spoločného protestu,“ uviedol Uhrík koncom júla. Ficova strana to vtedy nepoprela, ale zrazu je však všetko inak.

Tri týždne po Uhríkovom vyhlásení sa šéf smerákov zrazu spamätal, že asi nevyznie dobre, ak bude organizovať protesty spolu s extrémistami. „Nie je žiadna dohodnutá politická spolupráca s nikým“ a Smer nenesie „zodpovednosť za nepravdivé vyhlásenia iných“. Prečo zrazu taký obrat?

Medzičasom slovenskí europoslanci vyzvali vedenie Socialistickej frakcie a Strany európskych socialistov, aby vyvodili dôsledky „zo spolupráce Smeru s fašistickými stranami“. Uvedomil si asi aj samotný Fico, že čo ho takáto verejná spolupráca môže stať a preto rýchlo obrátil kabát.

Neviem si predstaviť ako by sa na to európsky socialisti pozerali, keď by vedeli, že ich členom je aj strana otvorene spolupracujúca s extrémistami, proti ktorým socialisti vehementne bojujú. Aké by pohľady boli na Fica, keby sa zjavil na európskych straníckych stretnutiach? Kto by chcel podať ruku predsedovi strany spolupracujúcej s extrémistami?

Prečo Fico doteraz mlčal?

Fico si je vedomý, že jeho voliči starnú. Mladých mu zobral Peter Pellegrini a preto určite musí rozmýšľať, kde hľadať sviežu krv.

Svojimi vyhláseniami, napríklad o vakcinácii, či protiepidemiologických opatreniach sa často priblížil práve k stanoviskám extrémistov. Spoločným protestom akoby chcel naznačiť „veď aj ja som jeden z vás“.

Zároveň sa snažil prilákať na protest čo najväčší počet ľudí. Vedomý si je, že jeho charizma už nie je taká, ako pred niekoľkými rokmi a juhovýchod Slovenska je oblasť, kde by kotlebovci a Republika mohli zorganizovať príchod väčšieho počtu mladých.

„Akí sú, takí sú, len nech ich je veľa,“ rozmýšľal asi Fico, ktorý by sa iste hrdil, že koľko má ešte podporovateľov.

Svoju slávu si však nechceli ujsť ani extrémisti a preto aj vyhlásenie o spoločnej organizácii protestu so Smerom-SD. Im by sa hodila informácia, že predsa majú koaličný potenciál a nie sú odvrhnutí od všetkých.

Všetko by fungovalo ideálne, keby sa do toho nezamontovali európski socialisti. Fico si je vedomý, že by ho prípadné sankcie socialistov pošpinili nielen v zahraničí, ale aj doma. Kto by už naozaj veril, že je Smer-SD naozaj sociálno-demokratická strana a nie extrémistická?

Žilinka sa zaktivizoval, radšej by nemal

Po dvoch podaniach návrhu na disciplinárne konania proti prokurátorovi špeciálnej prokuratúry Petrovi Kyselovi, ktoré inicioval generálny prokurátor Maroš Žilinka, na rad prišlo aj podanie proti samotnému šéfovi špeciálnej prokuratúry Lipšicovi.

O podstate návrhu nebudem hovoriť, lebo v tejto oblasti nie som doma, prekvapuje však skutočnosť, že keď sme si mysleli, že „vojna“ v bezpečnostných silách je za nami, zrazu sa zjaví samotný generálny prokurátor. Ten akoby nechcel aby táto téma utíchla.

Prečo práve on? Neviem, ale sú tu nejaké skutočnosti, ktoré by to mohli naznačiť.

Maroša Žilinku do funkcie navrhla Kollárova strana Sme rodina. Značnú rolu v tom mal poslanec tejto strany Peter Pčolinský.

Ide o brata bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského, ktorý je vo väzby a strana sa ho zubami nechtami snaží dostať von. Možno chcú za to viniť špeciálnu prokuratúru a náhodou disciplinárne konania boli podané proti osobám, ktoré s celou kauzou súvisia.

Najprv proti prokurátorovi, ktorý zamietol návrh na prepustenie Vladimíra Pčolinského a teraz aj proti šéfovi špeciálnej prokuratúry. Možno je to naozaj iba náhoda, ale začína to smrdieť. Nech každý uváži sám.