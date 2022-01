Týždeň očami Pavla Urbana: Kolárovcom už nevadí ani Kotleba, pre vlastné kreslá sa spoja so všetkými

Strana Mariana Kotlebu doteraz bola takmer bez šancí hľadať nejakého partnera. Zrazu sa im ponúkol Boris Kollár. Tentoraz iba na lokálnej úrovni, ale možno čoskoro aj na celoštátnej. Cieľom je zachovať si kreslá a možno získať aj nejaké nové. Prieskum ukazuje, že Slováci by asi radi znovu videli Fica a spol. v čele krajiny. Asi im nevadí, ako sa v minulosti šafárilo.

Kotleba sa stáva zaujímavý koaličný partner

V minulosti som viackrát písal, že Boris Kollár a jeho „rodina“ sú ochotní urobiť čokoľvek, len aby sa udržali pri moci. Už si všetci zvykli, že je ochotný ísť do koalície napríklad s Petrom Pellgerinim a možno aj so samotným Robertom Ficom. Teraz prekvapil ešte viac. Pripustil, že v komunálnych voľbách nevylučuje ani spoluprácu s ĽSNS. Jedným slovom dobrí sú aj extrémisti, len aby jeho ľuďom dobre bolo.

Zatiaľ je to len na komunálnej úrovni, ale som presvedčený o tom, že ak bude treba, tak sa to môže stať aj na celoslovenskej, aby si Kollár zachoval svoje kreslo. Pravdou je, že v jeho prípade nejde o materiálne výhody, ale nie je to pekné ak ťa všade vo svete vítajú na červenom koberci a môžeš sa tváriť dôležitým.

Teraz to chce umožniť aj svojim podriadeným, pardon spolubojovníkom, aby sa aj oni dostali na výslnie, hoci aj na komunálnej úrovni. U nich však tá materiálna stránka môže mať väčší význam ako u „otca rodiny“ a preto urobia všetko, aby ho počúvali.