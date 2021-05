Týždeň očami Pavla Urbana: Komu pomôžu nové potvrdenia o očkovaní? Cestovateľom alebo falšovateľom?

Ministerstvo zdravotníctva pod tlakom opozície a verejnosti narýchlo urobilo nové jednotné potvrdenia o očkovaní proti COVID-19. Mali by pomôcť občanom Slovenska cestovať do zahraničia. Aby nakoniec nepomohli skôr falšovateľom.

Tajná-netajná schôdza najvyšších predstaviteľov v Slovenskej informačnej službe naštartovala opozíciu, ktorá aj tak v preferenciách začína valcovať koalíciu.

Na ministerstve zdravotníctva asi vládne chaos

Po odhalení médií a tlaku opozície aj na ministerstve zdravotníctva zistili, že doterajšie potvrdenia o očkovaní sú vlastne iba zdrapom papiera. Takmer každé očkovacie stredisko vydávalo vlastné, a to predovšetkým v slovenčine.

Neviem si predstaviť, ako by reagovali na hraniciach cudzích krajín, keby sa napríklad každý člen rodiny preukázal iným typom potvrdenia. Niektoré mali QR kód, iné iba podpis lekára a, samozrejme, boli len v slovenčine. Kto by prinútil hraničnú políciu napríklad v Turecku alebo v Grécku, aby rozumela tomu, čo sa tam píše? Možno by nás poslali kadeľahšie.

Susedné krajiny už dávno zjednotili potvrdenia o očkovaní voči COVID-19, aby bolo jasné, kto ho vydáva a aby mu každý rozumel. Len na slovenskom ministerstve zdravotníctva nejaký čas trvalo, kým sa spamätali.