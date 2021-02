Týždeň očami Pavla Urbana: Mal by sa Matovič stiahnuť? Možno áno, rozhodnúť však musia poslanci za OĽaNO

Tento týždeň priniesol diskusiu na tému prípadného odchodu Igora Matoviča z premiérskej stoličky. Oslovení koaliční partneri zhodne tvrdia, že je to vecou OĽaNO a predovšetkým jej predsedu, no nepočul som, aby sa ho niekto vehementne zastal.

Opozícia začala zbierať podpisy za vypísanie referenda, ktorý by mal vyvolať predčasné voľby. Možno sa jej to podarí, ale ťažko naženie viac ako 50 percent voličov, aby sa ho zúčastnili.

Ak by sa teraz konali voľby, kotlebovci by sa ocitli mimo parlamentu. Ukázal nám to prieskum agentúry AKO. Čo však prinesie nová strana v čele s Mazurekom?

Vláda bez Matoviča? Je to možné?

Je možné, aby bola vláda bez Igora Matoviča na jej čele? Môj názor je, že áno. Pred týždňom som napísal, že by možno bolo dobré vymeniť predsedu vlády, ale nie aj vládnu koalíciu. Samozrejme, o tom musí rozhodnúť predovšetkým on sám, ale pomôcť by mu mali jeho stranícki kolegovia. V posledných dňoch táto téma začala byť aktuálna.

Na otázku novinárov sa vyjadrovali predovšetkým koaliční partneri, ktorí podľa očakávania konštatovali, že je to vecou samotného hnutia OĽaNO. V rámci zachovania koalície sa iná odpoveď ani nemohla očakávať. Nepočul som však, že by niekto povedal, že je to hlúposť, lebo by celá koalícia padla. Určite je to téma na zamyslenie.

Rozhodne k takémuto neľahkému rozhodnutiu musia prispieť predovšetkým poslanci za OĽaNO a samotný premiér. Nech si pozrú, čo sa dialo v minulosti. Od samého nastúpenia do funkcie Matovič ukázal, že nie úplne zvládol pre neho úplne novú situáciu.

Opozičnému poslancovi sa mohlo tolerovať veľa, predsedovi vlády však už máločo. Mánia takmer denne nekoordinovane vystupovať na sociálnych sieťach v čase pandémie iste neprispela k jeho popularite. Chaotické vystupovanie na tlačovkách a prekvapujúce vyjadrenia o koaličných partneroch ľudí prinútili začať hľadať inú alternatívu.