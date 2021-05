Týždeň očami Pavla Urbana: Matovič ako Madame de Pompadour – po mne hoc' aj potopa

Bývalý premiér Igor Matovič nás neprestáva zabávať. Najprv chce zvýšiť DPH a dane z príjmov, aby mohol rozdávať. Následne je ochotný podporiť návrh opozície len preto, aby sa zbavil vlastného kritika. Ale to je Matovič a všetko by to bolo smiešne, keby to nebolo tragické.

Matovič mal iniciovať referendum o predčasných voľbách

„Po nás hoc‘ aj potopa!“ sú údajne slová Madame de Pompadour počas vládnutia francúzskeho kráľa Ľudovíta XV., keď organizovala honosné zábavy a štát bol na pokraji finančného krachu. Tieto slová možno oslovili aj slovenského expremiéra Igora Matoviča, keď vymýšľal nový sociálny balíček.

Ako inak si možno vysvetliť ním ohlásené zvýšenie rodinných prídavkov na 200 eur mesačne na každé dieťa v čase, keď sa v dôsledku koronakrízy deficit štátneho rozpočtu rapídne zvyšuje?

Sám povedal, že to bude aj na úkor ďalšieho zvýšenia deficitu a bez ohľadu na to, že to raz niekto bude musieť zaplatiť. Možno práve tie deti, ktorým teraz pridá do vienka. Matoviča budú iste potom preklínať, ale teraz si s tým starosti nerobí. Jeho snaha je totiž nasmerovaná na niečo iné.