Týždeň očami Pavla Urbana: Matovič sa vraj radí s odborníkmi, oficiálne výsledky tají a voliči sa mu rozpŕchli

Každý deň uplynulý týždeň sme očakávali, na čom sa konečne dohodnú odborníci na pandémiu s premiérom Igorom Matovičom. Po štyroch dňoch prišli k rozhodnutiu, ale k akému sme sa zatiaľ oficiálne nedozvedeli.

Najnovší prieskum preferencií poriadne zamotal hlavu viacerým lídrom jednotlivých politických strán. Niektorým od šťastia, iným od smútku.

Matovič zdôrazňuje spoluprácu s odborníkmi, počúval ich?

Najdlhšie rokovania odborníkov na riešenie najnovších problémov so šírením COVID-19 sa skončili. Premiér ešte pred ním vyhlasoval, že aj dovtedy počúval návrhy ľudí, ktorí sa v tejto problematike vyznajú, ale bolo to naozaj tak?

Človek sa schová za rozhodnutia niekoho iného, keď nechce niesť zodpovednosť za svoje činy. V prípade pandémie by sme to od Matoviča aj privítali, len keby ostatných aj v niečom počúval. On síce tvrdí, že tak urobil a napriek tomu je Slovensko v zlej situácii. Prečo si ich ale teraz potom znova zavolal? Aby mu znovu zle poradili?

Pravda je iná. Dávno pred Vianocami odborníci radili, že treba prijať tvrdšie opatrenia, aby sa nám to nevymklo z rúk. Predseda vlády váhal. Na niečo sa zmohol tesne pred týmto sviatkom, ale aj tak to bolo nemastné, neslané. Stále apeloval na svedomie ľudí. Prečo?

No jednoducho sa bál, že mu prísny režim voliči otrepú o hlavu, presnejšie o preferencie. Preto sa aj snažil zhodiť to na niekoho iného. Najprv to bol Richard Sulík, potom Veronika Remišová, ale občania mu neodpustili. Ukazujú to aj najnovšie preferencie.