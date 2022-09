Týždeň očami Pavla Urbana: Matovič už svoje dopovedal, teraz budú mať slovo poslanci, ale aj prezidentka Čaputová

Konečne sme sa dočkali konca augusta. Svoje posledné slovo povedali Igor Matovič a Richard Sulík. Podľa očakávania neustúpili ani o krok a pravdepodobne budeme mať novú koalíciu, ktorá musí dokázať, že môže aj vládnuť.

Nebude to ľahké, lebo nikto nevie koľko a ktorých poslancov bude mať za svojim chrbtom. Nebuďme prekvapení, ak čoskoro budeme hlasovať o nedôvere vlády, ale to by mala ustáť.

Matovič znovu o boji proti korupcii

Najnovšiemu statusu šéfa OĽaNO o údajnej snahe SaS povaliť vládu, aby sa tým zastavil boj proti korupcii pravdepodobne málokto uveril. Uverili mu pravdepodobne iba tí, ktorí Matoviča zbožňujú bez ohľadu na to, čo urobil. Mali sme to tu aj v minulosti.

Ten, kto si pamätá obdobie Vladimíra Mečiara, si istotne spomenie na slávne stretnutia s občanmi na bratislavských Pasienkoch. Sfanatizovaní voliči sa išli roztrhať len, aby ho videli na vlastné oči a ak im náhodou ešte aj podal ruku, tak si ju možno celé týždne neumývali. Dokonca boli odhodlaní zaútočiť aj na jeho neprajníkov, za ktorých považovali predovšetkým novinárov. Niektoré kolegyne museli ísť na pohotovosť po odvolaní Mečiara v roku 1994.

U Roberta Fica to bolo podobné. V nejednej rodine bol vystavený jeho obraz ako ikona a v čase digitálnych technológií sa s ním vyfotiť bol asi najradostnejší deň v ich živote. Mečiar je už dávno preč a Fico sa čoraz viacej prikláňa k tým, ktorým demokratické riešenia v krajine nevoňajú. Veď preto si dobre rozumejú s členmi ĽSNS a Republiky.

Aby sme sa nenudili, máme tu Matoviča. Neviem či očakáva od voličov, aby znovu zaútočili na novinárov ako v roku 1994, ale svojimi statusmi ich takmer na to priam vyzýva. To oni sa spolčili so Sulíkom, aby zastavili boj proti korupcii na Slovensku.

Pán Matovič, veď predsa práve novinári vám značne pomohli, aby ste sa dostali na výslnie tým, že poukazovali na skorumpovanosť bývalej vlády. Veď niektorí za to zaplatili životom, to si nepamätáte? Teraz ich obviňovať, že chcú návrat mafie je naozaj úbohé.

Pozrite sa ráno, pred tým ako prídete s novým bohovským nápadom, ktorému musia všetci tlieskať, či ste k súčasnej situácii neprispeli predovšetkým vy. Možno by ste mali mať zrkadlo, aké mala zlá macocha v rozprávke o Snehulienke a siedmych trpaslíkoch, ktoré vždy povedalo pravdu.

Poslanci OľaNO to nebudú mať ľahké

Od pondelka, ak sa nič senzačného nestane, budeme mať asi menšinovú vládu. Opozícia bude asi proti nej, ak jej premiér alebo skôr minister financií, niečo neponúkne.

Vtedy mu nebude proti srsti čakať podporu od Smeru, ĽSNS alebo Republiky. Veď to údajne urobil aj pri tzv. rodinnom balíčku, tak prečo by to neurobil znovu. S tým však určite budú mať problém práve niektorí poslanci z jeho hnutia a každý hlas bude dôležitý.

Matovič by sa mal pozrieť na osud už spomínaného Vladimíra Mečiara. Slávne HZDS vytvoril, ale aj prispel k tomu, aby zaniklo. Stane sa to aj s OľaNO?

Aj na to by mal myslieť jeho predseda, lebo zostane zapísaný v dejinách ako človek,ktorý povýšil vlastné ego nad osud strany postavenej na dobrých základoch. Kto potom pomáha mafii, aby sa vrátila k moci?

Možno by Heger mal dať hlasovať o dôvere

Posledné slovo bude mať premiér Eduard Heger. Možno by on mal dal hlasovať v parlamente o dôvere jeho novej koalície, aby ukázal ako zabezpečí 76 hlasov.

Som však presvedčený, že sa tak nestane. Radšej počká na iniciatívu o vyslovenie nedôvery, kedy bude zabezpečovať spomenutých 76 hlasov “tá“ druhá strana. Ani tu sa nič nestane, lebo niektorí opozičníci sa možno zrazu schôdze nezúčastnia a poslanci SaS, aby neboli obvinení, že povalili ďalšiu vládu, z hlasovania radšej zdrhnú. To nám ale nepovie, či má vláda dôveru väčšiny.

Obavy z toho, ako bude fungovať nová vláda má aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá požiadala premiéra aby „čo najskôr predstavil spôsob, akým bude jeho menšinová vláda získavať podporu pre zákony“.

Neviem či túto požiadavku bude môcť Heger splniť, lebo ani on sám nevie, kde nazbiera potrebné hlasy v parlamente. Možno to vie iba Matovič, ale on to hlave štátu určite neprezradí. Veď aj ona je na jeho dlhom zozname nepriateľov.

Tešme sa na to, čo nám prinesú nasledujúce dni, ale Čaputová by nemala ustúpiť od tejto základnej požiadavky. Len tak môže zabrániť ešte väčšiemu chaosu v krajine pred nastávajúcou zimou.