Týždeň očami Pavla Urbana: Matovič vyhral bitku, ale nie vojnu. Útoky sa ešte len začnú

Prvé celoplošné testovanie máme za sebou. Premiér Igor Matovič neskrýval radosť, že napriek viacerým pochybnostiam dopadlo celkom úspešne. Samozrejme, všetci môžeme byť spokojní s prácou, ktorú odviedli zdravotníci, hasiči, policajti, samosprávy a predovšetkým občania Slovenska, ktorí sa vo veľkom počte prišli otestovať.

Problémy určite boli, ale nebolo to ľahké

Počas víkendu sa určite vyskytlo viacero problémov, ale zorganizovať takúto veľkú akciu iste nebolo ľahké. Iba niekoľko dní pred testovaním boli mnohí skeptickí a dokonca značne prispievali k tomu, aby sa nakoniec nevydarilo. Pripomeňme si napríklad vyhlásenia člena Slovenskej lekárskej komory Ernesta Sivíka, že úmrtnosť na COVID-19 je na úrovni chrípky. Jeho predseda Marian Kollár zase uviedol, že chápe lekárov, ktorí sa nechcú zapojiť do akcie.

Expremiér Robert Fico navrhuje odvolať súčasného premiéra z funkcie. Pochybnosti vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá akoby neverila, že sa celoplošné testovanie vydarí. Takto by sme mohli v menovaní pokračovať, lebo negatívnych správ pred víkendom aj počas neho boli plné sociálne siete aj viaceré akože médiá. Napriek všetkému sa akcia vydarila, čo nakoniec musela uznať aj samotná hlava štátu.

Kritikom je najľahšie kritizovať, ak neponúknu vlastné riešenie

Samozrejme, opozícia tiež prispela k tomu, aby celé testovanie obyvateľstva spochybnila. V diskusiách, ktoré som sledoval, viacerí vyťahovali problémy, ktoré nastali a vyjadrili názor, že to bolo všetko zbytočné.

Nepočul som však z ich úst, čo by bolo potrebné spraviť, aby sa pandemická situácia zvládla a dostali sme čísla nakazených koronavírusom pod kontrolu. Jediné, čo odznelo, bolo, že treba prísnejšie obmedziť pohyb. V prípade tvrdého lockdownu by však určite znovu vykrikovali a kritizovali. A nepochybujem, že niektoré strany by opäť vyzvali občanov do ulíc. Pamätáme sa na protesty pred Úradom vlády SR zo 17. októbra, keď musela zasahovať polícia a niektorým výtržníkom teraz hrozí viacročné väzenie. Toto chceme vidieť znovu?

Chýb bolo veľa, ale všetko sa to urovnalo

Chýb zo strany Matoviča a celej vlády bolo neúrekom. Hrozná komunikácia s verejnosťou či samosprávami, časté zmeny plánov a podobne, ale všetko sa to urovnalo a akcia nakoniec prebehla úspešne. Nielen vďaka vláde, ale predovšetkým vďaka ostatným zúčastneným.

Akcia vyvolala aj ohlas vo svete. The Guardian správu zo Slovenska uvádza v čele denného spravodajstva. Situáciu sledovali aj ďalšie zahraničné médiá. Pozorne ju sledovali aj vlády v iných krajinách, lebo sa na Slovensku urobilo niečo, čo môže byť príkladom aj pre ne.

Zatiaľ totiž nikto nemá recept, ako zvládnuť pandémiu. Treba skúšať a ak sa to osvedčí, možno to bude cesta aj pre ostatných. Na Slovensku sme to skúsili, uvidíme, čo nám to prinesie.

Matovič bude ešte len bojovať

Samozrejme, vojna ešte nie je vyhratá. Už teraz napríklad starostka bratislavskej časti Karlova Ves Dana Čahojová vyhlásila, že sa možno postaví na odpor v prípade opakovaného testovania o týždeň. „Koketujem s myšlienkou, že v prípade nariadenia druhého kola testovania v Bratislave, konkrétne u nás v Karlovej Vsi, navrhnem vypovedanie poslušnosti,“ uviedla na sociálnej sieti. Požadovať bude opätovné otvorenie kaviarní, fitnesiek a cukrární.

Ďalšie podobné ohlasy možno očakávať aj v nasledujúcich dňoch. Veď každý primátor či starosta sa chce zapáčiť predovšetkým svojim voličom. Premiér sa určite bude musieť pripraviť na mnoho otázok. Odpovedať by na ne mal vecne a bez emócií, ako je u neho momentálne zvykom.

Zvážiť by mal aj svoju kritiku dlhých radov, ktoré sa cez víkend tvorili pred testovacími miestami. Nikto predsa nemôže za to, že všetci chceli vedieť na čom sú hneď v sobotu. Tak ako nikto nemôže za to, že si niektorí vodiči radšej počkali niekoľko hodín v aute na drive-in testovanie, akoby šli na bežné odberné miesto. Pre komfort predsa treba niečo obetovať.

Najzaujímavejšie však bude, ak v parlamente dôjde k odvolávaniu premiéra. Slovník určite nebude vyberaný ani z jednej strany. Ústredný bod rozpravy bude zrejme nákup testov. Kritizovať budú osoby, ktoré boli priamo zodpovedné, že pred polrokom boli prázdne sklady Štátnych hmotných rezerv, že ich ľudia nakupovali pomôcky za nehorázne ceny a skončili nakoniec s putami na rukách.

Máme sa na čo tešiť a ľudia nech aj naďalej tŕpnu, či sa nakazia alebo nie. U politikov akoby o nich ani nešlo, ale iba o to, ako sa dostať k moci.