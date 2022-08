Týždeň očami Pavla Urbana: Minister Naď chce opustiť politiku. Nevedel, že politika je špinavá hra?

V čase, keď väčšina poslancov a členov vlády si akože zaslúžene oddychuje, politických novinárov v strehu nechávajú problémy vo vládnej koalícii. Najnovšie sa k tomu vyjadril minister obrany Jaroslav Naď, ktorý uvažuje o odchode z politiky. „Človek toho už má plné zuby,“ konštatoval. Veronika Remišová zasa hľadá spôsob, ako aj naďalej zostať aspoň vo vláde, keď sa jej už strana rozpadla. Teraz prišla s opozičnou zmluvou.

„Pokiaľ vidím, že niektorí politickí lídri uprednostňujú stranícke alebo osobné priority pred prioritami tejto krajiny, tak sorry. Načo mám byť dvadsať hodín v robote, aby som riešil, či niekto odíde alebo neodíde a išiel prosiť Kuffu, či môžem pomôcť Ukrajine s ďalšou dodávkou zbraní, lebo tam zabíjajú ľudí?“ pýtal sa Naď v diskusii na festivale Atmosféra.

Naď ukázal politickú zrelosť

Vôbec sa mu nedivím, že má toho plné zuby. Súčasná neistota, čo bude ďalej s krajinou pre neho nie je akceptovateľná. Hrozba spolupráce s extrémistami ho iste k takémuto vyhláseniu ešte viac prinútila. Chvályhodné gesto z jeho strany, ale bola by to pre krajinu istotne škoda. Na druhej strane musel vedieť do čoho, a s kým ide. Predsa nie je mladý entuziasta, ktorý si idealizuje svoje politické poslanie a verí, že môže zmeniť svet.