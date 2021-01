Týždeň očami Pavla Urbana: Opustil Fico covidom zmietanú rodnú zem? Spod paliem sa mu asi burcuje ľahšie

Posledný týždeň v roku býva obyčajne pokojný. Ľudia sú ešte stále vo vianočnej nálade a pripravujú sa na bujaré oslavy nového roku. Tentoraz to bolo opačne. Udalostí bolo neúrekom, niektoré vynútené, niektoré zasa nečakané.

Iste nás všetkých prekvapila samovražda bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Opozícia, samozrejme, chce z tejto tragédie vytĺkať kapitál. Predseda strany Smer-SD, keď nemôže byť osobne prítomný, snaží sa aspoň z dovolenkovej destinácie burcovať verejnosť. Musím povedať, že sa mu to čiastočne aj darí.

Súčasný premiér sa stiahol a do boja s občanmi poslal iné osoby, aby vysvetlili, že pandémia naberá na obrátkach a treba niečo robiť. Epilóg je známy, oslavy bujaré neboli a väčšina z nás sa tešila, že nový rok bude možno lepší.

Zo smrti generála Lučanského sa robí politický príbeh

Rozhodnutie Milana Lučanského vziať si vo väznici život určite šokovala celú krajinu. Ešte prednedávnom riadil policajný zbor a viacerí práve v jeho osobe videli prototyp pravého policajta. Preto mi nejde do hlavy, čo také ho zlomilo, aby sa rozhodol pre samovraždu. To sa už nedozvieme, no u verejnosti to vyvolalo rôzne špekulácie.

Venujme sa však tomu, čo nasledovalo. Podpredseda strany Smer-SD Robert Kaliňák vo svojom emotívnom vystúpení pred médiami obvinil nielen súčasnú vládu, ale aj rôznych sudcov z Lučanského väzby. Akoby pozabudol na všetkých tých uväznených vyšetrovateľov a prokurátorov, obvineného bývalého ministra Smeru, alebo sa mu to nehodilo, keďže všetci boli istým spôsobom prepojení.