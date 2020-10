Týždeň očami Pavla Urbana: Pán Sulík, normálni ľudia nevodia deti na cvičenie ultras

Uplynulých sedem dní odkrylo aj fakt, že niektorým športovým fanúšikom chýbajú zápasy, kde môžu vybiť svoju energiu. Tak si v sobotu prišli zacvičiť pred úrad vlády. Zrejme nečakali, že na rozdiel od futbalových bitiek budú mať oproti sebe oveľa organizovanejšieho protivníka a to v uniforme polície.

Dozvedeli sme sa aj to, že už o dva týždne sa budeme celoplošne testovať na COVID-19. Premiér Igor Matovič vyhlásil, že ak tento jeho nápad zlyhá, podá demisiu. Len aby to neľutoval a nebol práve to pre niektorých dôvod, aby nešli na testy.

A napokon, súboj o preferencie Igora Matoviča a Richarda Sulíka pokračuje. Tentoraz pravdepodobne šéf SaS šliapol vedľa.

Vodné delá a slzotvorný plyn

Slovensko sa dostalo na mapu Európy, keď sa aj k nám dostali trendy zo západných krajín. Strety extrémnej pravice s políciou pri protestoch proti vládnym opatreniam v súvislosti s pandémiou sme doteraz mohli sledovať vo Francúzsku či Nemecku. V sobotu sa pridala aj Bratislava.

Kto iný ako zástupcovia strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) mohli vyzvať občanov, aby prišli pred úrad vlády vyjadriť nespokojnosť s prijatými opatreniami v boji proti koronavírusu. Samozrejme, nedbali, že je zákaz zhromažďovania, že denne pribúda okolo 2000 nakazených, šlo im iba o jedno – zviditeľniť sa, vyprovokovať štátne orgány a dostať sa tak do čela spravodajstva.

Podarilo sa im to, lebo prítomní fanúšikovia vyvolali bordel a polícia musela tvrdo zasiahnuť. Ihneď sa ozvali na sociálnych sieťach odporcovia opatrení, ktorí to začali štátnym orgánom vytýkať. A čo mala polícia urobiť s agresívnymi protestujúcimi, ktorí evidentne nechcú dodržiavať pre všetkých platné nariadenia a ktorí si z policajtov urobili živý terč pri hádzaní dlažobnými kockami? Pohladkať ich, dať im cukrík?

Na protest si prišli zanadávať aj deti

V hone za preferenciami sa proti zásahu polície postavil aj predseda SaS a podpredseda vlády Richard Sulík. Podľa neho sa protestu zúčastnili aj stovky „normálnych“ ľudí. Nevie, prečo polícia musela vytiahnuť vodné delo, ktoré podľa neho zasiahlo aj tých, ktorí len išli okolo alebo sa na protest prišli pozrieť.

Vážený pán vicepremiér, ktorý normálny človek príde len tak zo zvedavosti na nepovolené zhromaždenie? Pripomeňme, že ho zvolali členovia ĽSNS a prišli aj futbaloví ultras. A kto normálny by ho ihneď neopustil, keď zbadal, čo sa deje? Nehovoriac o malých deťoch, ktoré si prišli na kameru do megafónu zakričať a zanadávať na vládu. Vedia vôbec tie deti, čo je to vláda a kto je Igor Matovič? Sú to normálni rodičia, ktorí na takýto protest privedú svoje deti? Zaoberať sa tým začala aj polícia. Verím, že sa začne o rodičov zaujímať aj sociálka.

Neviem, či Sulík označil za normálnych občanov aj takýchto rodičov, no niekedy by si mal radšej zahryznúť do jazyka. Naháňanie preferencií a snaha byť pekný sa nemusí vždy oplatiť.

Jazyk za zubami mohol držať aj Matovič

O dva týždne sa začne celoplošné testovanie obyvateľstva na koronavírus, zahlásil to premiér. Úloha nebude ľahká a nikto nevie, ako dopadne. Nasledovné dni budeme iste svedkami masívnej kampane za a proti. Už teraz sa sociálne siete rozžeravili komentármi, aj keď viacerí ani nevedia, o čo ide. Nasledujúce dni ich bude iste pribúdať.

Matovič zahlásil, že odstúpi, ak iniciatíva jeho vlády zlyhá. Radšej mal čušať. Neuvedomil si, že v čase celospoločenského napätia v súvislosti s pandémiou a opatrení na jej zmiernenie nie je čas vyhrážať sa demisiami. Môže to vyvolať aj opačný efekt a teda, že občania budú túto akciu ignorovať.

Sulík a Matovič pokračujú v súboji, Pellegrini sa len usmieva

Najnovšie prieskumy verejnej mienky ukázali, že koronakríza vplýva v značnej miere aj na preferencie politických strán. Rovnako ako pokračujúci boj medzi Sulíkom a Matovičom. Minister hospodárstva sa priazňou u voličov pomaly doťahuje na premiéra, ktorý zasa klesá, lebo nie všetci chápu jeho vyjadrenia o opatreniach proti šíreniu COVID-19. Nemôžeme vylúčiť, že to ešte potrvá, lebo líder SaS evidentne zbadal svoju šancu a chce sa jej chopiť. Spomenuli sme už jeho vyjadrenie o normálnych ľuďoch na protestoch, podobných nezmyslov sa určite ešte v budúcnosti dočkáme. Koľko to však zaberie?

Kde sa dvaja bijú, tretí víťazí, hovorí ľudové príslovie. Tento raz sa usmieva Peter Pellegrini. Doteraz sme nepočuli žiaden názor expremiéra, čo treba robiť v súčasnej situácii. A na čo aj, veď odborníkov je neúrekom a preferencie jeho strany budú stabilné, alebo možno aj rásť, aj keď nebude mudrovať. Teraz aj sám zistil, že je lepšie byť v opozícii a neniesť žiadnu zodpovednosť. Vidia to aj Matovič a Sulík, lebo oveľa ľahšie sa kričalo na vládu, teraz si musia vytrpieť skutočnosť, že práve oni budú terčom všeobecnej kritiky.

