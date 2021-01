Týždeň očami Pavla Urbana: Pellegrini sa začína podobať na Fica a Mečiara

Uplynulý týždeň už tradične v médiách dominoval koronavírus a plošné testovanie. Pokiaľ ide o politiku, predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini svojimi výrokmi ukázal, že nie je ďaleko od svojho bývalého šéfa Roberta Fica a už pomaly zabudnutého Vladimíra Mečiara.

Z najnovšieho prieskumu sme sa dozvedeli, že väčšina občanov Slovenska chce, aby vláda Igora Matoviča podala demisiu. Nevieme však, akú vládu by si želala.

U kotlebovcov to vrie. Odpadlíci chcú založiť novú stranu a ponúknuť sa prípadnej novej vláde ako koaličný partner.

Pellegrini strelil vedľa, mal by si overovať informácie

Očkovanie občanov proti COVID-19 určite neprebieha tak, ako si to mnohí predstavovali. Dôvodov je veľa, ale ten najväčší je, že vakcíny nie sú k dispozícii v takom počte, ako sa predpokladalo. To je však iná téma.

Peter Pellegrini, ktorý sa už vidí ako nový premiér, to, samozrejme, označuje za zlyhanie vlády. Obul sa aj do novej kampani, ktorá by občanov mala presvedčiť, aby sa dali zaočkovať.

„Hviezdy by ste mali očkovať až vtedy, keď máte dva milióny vakcín na sklade a viete očkovať ako na bežiacom páse. A nie, že najprv hviezdy dáte zaočkovať, aby vám potom robili zadarmo reklamu a starčekovia stále zomierajú,“ povedal Pellegrini v diskusnej relácii.

Samozrejme to hneď vyvolalo prudkú reakciu účinkujúcich v reklamnej kampani. Veľká hviezda slovenského divadla Kamila Magálová poprela slová expremiéra s tým, že nedostala ani honorár, ani vakcínu. Rovnako ako aj ostatní z kampane.

Hlas zbadal, že jeho predseda strelil vedľa a ihneď sa ospravedlnil. Pellegrini mal údajne mylné informácie. Je to naozaj tak, alebo to bolo úmyselné vyjadrenie, ktoré si moderátor v tej chvíli nemal ako overiť?

Takto sa správal Fico a v minulosti aj Mečiar