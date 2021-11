Týždeň očami Pavla Urbana: Pellegrini stále viac bočí od Fica. Vládnuť sa dá možno aj bez Kollára

Pred niekoľkými týždňami som sa sťažoval, že je málo tém na komentovanie. Tento však nuda nebola. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský ukázal, že koalícia v parlamente môže fungovať aj bez Kollára.

Peter Pellegrini uvidel, že mu najviac voličov berie Fico a preto sa rozhodol pre inú stratégiu. Snaží sa čoraz viac zapáčiť voličom koalície. Ďalší pokus Anny Záborskej o akúsi ochranu rodiny vyšiel nazmar.

Hlas už nevyskakuje proti opatreniam ako kedysi

Volebná matematika nepustí. V strane Hlas-SD už pre pokles preferencií zrejme bijú na poplach. Jej líder Peter Pellegrini už pochopil, že najväčším jeho nepriateľom je Robert Fico a nie súčasná vládna koalícia. Zo dňa na deň to začína čoraz viac dávať najavo a pokúša sa prípadne získať nejaké pozitívne body u voličov koalície.

Možno sa mu to v budúcnosti oplatí, lebo koaliční voliči budú čoraz viacej akceptovať jeho prípadnú snahu o povolebnú spoluprácu. Uvidel, že s Ficom sa to nedá. Prekvapil ma jeho postoj k protipandemickým opatreniam. Hoci si o nich môžu ľudia myslieť čokoľvek, ak už raz platia, mali by ich podľa Pellegriniho všetci dodržiavať.