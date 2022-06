Týždeň očami Pavla Urbana: Po Sulíkovi útok Matoviča aj na Kollárovho Doležala

Po troch mesiacoch prestávky, zapríčinenej z objektívnych dôvodov, mám opäť možnosť podeliť sa na stránke webnoviny.sk o vlastný pohľad na udalosti v uplynulom týždni.

Vlastne, mal by som asi začať trojmesačným prehľadom, ale uznáte, že popísať to čo sa udialo v tejto krajine pod Tatrami by sa asi do normálneho článku nezmestilo. Poďme teda na týždeň.

Ešte stále doznievajú dozvuky spojenectva Igora Matoviča s extrémistami. Jeho stranícky kolega s bývalým členom ich klubu aj otvorene predkladá do parlamentu návrh zákona. Matovičovi to asi neprekáža. Musí si udržať aspoň tých, ktorí ho vehementne obhajujú. Tých však bude čoraz menej,

Ak sme doteraz hovorili o Borisovi Kollárovi ako o Matovičovom najmilšom koaličnom partnerovi, možno čoskoro to budeme hovoriť o poslancoch ĽSNS. Najnovšie minister financií zaútočil na Kollárovho dopraváka Andreja Doležala.

Čierno-červená koalícia by mala väčšinu v parlamente.

Doležal vraj nebráni rozkrádaniu na železnici

Za dva roky vládnutia súčasnej vládnej koalície sme si už nejako zvykli, že vzťahy Matoviča a ministra hospodárstva Richarda Sulíka neboli práve najsrdečnejšie.

Dokonca, niekoľkokrát sa častovali urážkami, že by v každej slušnej spoločnosti jeden z nich buchol po stole a povedal, že už má toho dosť. Hovorím slušnej spoločnosti, ale súčasná koalícia má od nej na míle ďaleko. Obaja vybuchli, vyzvali toho druhého na odchod a tam to aj skončilo. Teraz však Matovič našiel novú obeť, je ňou minister dopravy Doležal.

Dôvodom je podľa šéfa štátnych financií, že si nevie urobiť poriadok vo vlastnom rezorte, presnejšie v Železničnej spoločnosti Slovensko, ktorá si pýta viac peňazí, ako je Matovič ochotný dať. Doležalova vina je, že nezasiahol a tým vraj podporuje rozkrádanie v tomto podniku. Pravdou je, že štátne firmy boli v minulosti zlatou baňou pre spochybňované tendre, nadhodnotené zákazky, jedným slovom, spôsob ako štátne peniaze „vycucať“ do súkromných vreciek.

Nechcem obhajovať Doležala, lebo jeho menovanie do funkcie v oblasti dopravy tiež nebolo bez rôznych komentárov, ale prečo už raz nehovoríme o faktoch a nie o domnienkach. Matovič sa sám chváli, že orgány činné v trestnom konaní majú rozviazané ruky, tak nech zasiahnu proti údajnému rozkrádaniu.

Problémom je nedostatok peňazí

Myslím si, že ani sám Matovič nevie či sa v železniciach rozkráda alebo nie, ale požiadavku na navýšenie peňazí už nezvláda. Sám si nevie dať rady ako zostaviť rozpočet na budúci rok, keď s kotlebovcami schválil prorodinný balíček a ešte práve teraz sa niekto opovážil pýtať peniaze naviac?

To už nemohol čušať, zvlášť, že sa vyhrážka týka zrušenia asi tretiny železničných spojov, čo zasiahne tých najchudobnejších. Veď práve za ich lepší život bojoval v sociálnom balíčku a teraz mu chce prívlastok slovenského Robina Hooda, ktorý bohatým bral a chudobným dával, niekto ukradnúť.

Neviem či sú požiadavky železníc oprávnené alebo nie, ale Matovič by ako minister financií mal predovšetkým zvážiť všetko za a proti a iba potom reagovať. To však nie je jeho štýl. Riaditeľ železníc v rozhovore pre Denník N konštatoval, že „asi každý, kto nesúhlasí a nepritakáva, tak je obvinený zo zlodejstva a rozkrádania.“

To asi najlepšie vystihuje spôsob vládnutia Igora Matoviča. Spomeňme si na jeho výkriky pri schvaľovaní sociálneho balíčka a následné spojenectvo s kotlebovcami. Keď nemohol dosiahnuť to, čo si sám zmyslel, tak sa priklonil k radikálnemu riešeniu. Len aby to aj sám v budúcnosti neoľutoval.

Opozícia sa teší z preferencií

Najnovší prieskum verejnej mienky ukázal, že Hlas, Smer-SD a Republika by mali spolu 76 kresiel v parlamente. Nikoho to neprekvapuje, ale sem treba asi aj prirátať Sme rodina čo by im bohato stačilo na ďalšie vládnutie. Takéto spojenie možno nikdy nebude, ale možno budeme prekvapení.

Kto by predsa počítal, že Matovič bude hľadať podporu za svoje výmysly u kotlebovcov alebo, že poslanec György Gyimesi podá spoločný návrh do parlamentu s bývalým členom ich klubu Tomášom Tarabom. Je to obraz slovenskej politiky – hoci aj s čertom, ale zachovať si vlastné kreslo. Uvidíme s čím nás ešte Matovič prekvapí.

Preferencie však nič moc, nepomohol ani sociálny balíček.