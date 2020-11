Týždeň očami Pavla Urbana: Posadia sa Fico a Pellegrini za jeden stôl so Sulíkom a Matovičom?

Richard Sulík tento týždeň navrhol opozícii, aby sa podieľala na výbere dodávateľa antigénových testov pre ďalšiu vlnu celoplošného testovania. Predstavte si ho za jedným stolom s Robertom Ficom, Petrom Pellegrinim a Marianom Kotlebom. Samozrejme, je to iba fikcia, no bolo by to zaujímavé.

Na politickej scéne za ostatné dni vyvolala ohlas aj anketa Hlasu-SD, v ktorej sa majú občania vyjadriť, či si želajú predčasné voľby. Ukázalo sa však, že mohla byť zmanipulovaná. To sú dve základné témy, ktoré ma uplynulý týždeň zaujali.

Sulík chce rozdeliť zodpovednosť

Slovensko čaká ďalšia vlna celoplošného testovania. A keďže sa antigénové testy z tej prvej minuli, premiér Igor Matovič zadal ministrovi hospodárstva úlohu, aby rýchlo zabezpečil ďalšie.

Za normálnych okolností by táto správa nezaujala verejnosť, ale u nás, pre nekonečné škriepky Sulíka s predsedom vlády a v krajine, kde sa všetko spochybňuje, to vyvoláva ďalšiu diskusiu.

Po prvom nákupe testov opozícia, predovšetkým predseda Smeru-SD, začala hovoriť o veľkej krádeži. Tvrdili, že pri ňom údajne ľudia blízki vládnej koalícii zarobili milióny eur.

Ďalšie nákupy by určite vyvolali nové výkriky z opozičných radov, a preto sa Sulík rozhodol pre nezvyčajný krok – ponúkol opozícii, aby sa zúčastnila výberu dodávateľa testov. Tu však nastal problém.

Opozícia by určite participovala na obchode, veď s predraženými zákazkami má obrovské skúsenosti z minulosti, ale tým by si vybila argument, že vláda klame a kradne.

Fico a Pellegrini začali cúvať

Najľahšie je preto napadnúť vôbec zmysel testovania ako to robí nová hviezda Smeru Ľuboš Blaha. Lebo ak netreba testovať, netreba ani nakupovať testy. Tomuto argumentu síce môžeme chápať, ale stále to nezodpovedá otázku, aké je iné riešenie.

Blaha v nedeľu, a ani Fico pred niekoľkými dňami, nevedeli ponúknuť alternatívu. Pre nich by bolo asi najvyhovujúcejšie, keby nákupy robili ich vlastní, ako v minulosti. Veď koľko nákupov realizovali podivným spôsobom, pričom zakaždým boli „nevyhnutné“.

Pred zodpovednosťou uteká aj Pellegrini. Jeho skúsenosti pri IT projektoch sú pritom bohaté – blízke firmy dostávali prácu, platili sa milióny, no výsledok bol často málo viditeľný. Preto si myslím, že by do komisie mal ísť a ponúknuť svoje know-how.

Možno si ho však chráni pre prípad, že by sa dostal opäť k premiérskemu kreslu. Preto chce čím skôr aj výmenu vlády, o čom svedčí jeho internetová anketa o predčasných voľbách.

O Marianovi Kotlebovi škoda hovoriť. On je proti všetkému, čo urobí vláda, aj keď mnohokrát ani sám nevie prečo. Veľký okrúhly stôl teda asi nebude.

Pellegrini chce čím skôr voľby

Otázkou je, či budú predčasné voľby. Preferencie nad 20 percent vyvolali u Pellegriniho túžbu vrátiť sa čím skôr k moci. Je si vedomý, že pandémia sa môže kedykoľvek skončiť a tým aj jeho vzostup na politické výslnie.

Pamätníci si spomínajú rok 1994, kedy Strana demokratickej ľavice dosahovala pri páde Vladimíra Mečiara tiež okolo 20 percent, a preto sa vtedy hnala do rýchlych volieb, ktoré sa uskutočnili už po polroku. Vtedy však v štvorkoalícii ledva prekročila volebný prah. Možno sa aj Pellegrini pozrel trochu do minulosti a nové parlamentné voľby chce teraz, lebo neskôr môže byť neskoro.

Anketa pre občanov o tom, či sú za predčasné voľby v súčasnej pandemickej situácii a za chaotických opatrení vlády a jej predsedu, vyvolala na prvý pohľad veľký záujem. Všetko však môže byť inak.

Odborníci na informačné technológie potvrdili, že počet prihlásených občanov do ankety môže byť klamlivý. Čo je problém pre odborníkov, ktorí sa vedia dostať k najtajnejším správam svetových veľmocí, prihrať niekoľko desiatok tisíc hlasov do ankety?

Pripustili to aj samotní jej organizátori, ktorí uznali, že ich hlasovací systém nie je dokonalý. Neprekáža to však tomu, aby sa anketou ďalej oháňali a aj týmto spôsobom si získali priazeň občanov. Aj keď sú si sami vedomí, že prípadné referendum o predčasných voľbách by ťažko malo úspech, skúšajú to.

Skúša to s podobnou otázkou aj SNS, no jej výsledok nepoznáme. Možno sa aj o akcii Hlasu neskôr prestane hovoriť.

Fico posledné dni akosi zaspal. Už dlhšie sa pokúša získať podpisy pod návrh na odvolanie premiéra, no nedarí sa mu. Váha, či požiadať o pomoc kotlebovcov. Pellegrini hrá zatiaľ vlastnú hru a Smeru berie voličov.