Týždeň očami Pavla Urbana: Prosba Sulíkovi aby neodchádzal. Nebojme sa Matovič zvládne aj energetickú krízu

Ďalšie kolo koaličných rokovaní podľa očakávania neprinieslo nič nové. Preto aj písať o tom, kto a čo ponúkol je zbytočné. Novinkou je, že s niečím prišiel aj premiér Eduard Heger, ale to asi podstatu problému nevyriešilo. Problém nevyriešila ani ponuka Richarda Sulíka, že sa vzdá ministerskej stoličky, ak to urobí aj Igor Matovič. Jednoducho preto, lebo Matovič sa kresla nechce vzdať a čo bude, bude.

Matovič vyrieši aj energetickú krízu

Strana Za ľudí vyslovila asi reálnu obavu. Navrhujú, aby minister hospodárstva zostal vo funkcii kým neprejde krízové zimné obdobie. Nikto totiž nevie, čo bude s cenami energií a ako sa to dotkne obyčajných občanov.

Nový minister by asi mal problém naskočiť do rozbehnutých rokovaní o zjemnení dopadu cien energií na obyvateľstvo. Myslím si, že ich obava, ako som povedal, je reálna, ale ľahko riešiteľná. Ministrom hospodárstva by sa stal Matovič a ten by to vyriešil ľavou zadnou.

Niekto mi bude nadávať, že som zaujatí, ale ja len vychádzam z doterajšej práce nášho neomylného financministra. Veď nebyť jeho, čo by sme teraz mali na Slovensku? Vyriešil predsa protesty pedagogických pracovníkov bez ministra školstva. Pokúša sa riešiť zdravotníkov bez ministerstva zdravotníctva. Prečo by nevyriešil aj energetickú krízu bez ministra hospodárstva?