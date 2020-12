Týždeň očami Pavla Urbana: Riadil by Sulík koronakrízu lepšie ako Matovič?

Blížia sa sviatky a stále nevieme, čo nás čaká. Ak sme si po strede, kedy prišla vláda s novými opatreniami proti šíreniu COVID-19, vydýchli, že nebudeme musieť byť cez Vianoce zatvorení doma, po piatku je zasa všetko inak. Pandemická komisia navrhuje obmedzenie pohybu a premiér Igor Matovič už tri dni mlčí.

Znovu sa konal protest. Tentoraz na nedodržiavanie opatrení vyzýval aj lekár. Je to etické?

Nasledujúce dni budeme znovu tŕpnuť

V stredu vláda odsúhlasila akože lockdown, ktorý vlastne lockdownom ani nie je. Opatrenia nás veľa neobmedzili, akurát vianočné darčeky musíme kupovať trochu skôr, lebo od 21. decembra bude väčšina obchodov zavretá. V piatok však prišiel šok.

Pandemická komisia, ktorá prihliada na vývoj ochorenia COVID-19, navrhla prísne obmedzenie pohybu. Sám minister zdravotníctva Marek Krajčí uviedol, že v stredu schválené opatrenia nestačia a treba tvrdý lockdown. Samozrejme, musí to ísť na vládu a v tom je háčik.

Premiér Igor Matovič sa k požiadavke komisie a svojho ministra ešte nevyjadril. Trochu ma to prekvapilo, lebo doteraz, ak sa mu niečo nepáčilo, reagoval. Častokrát bez rozmýšľania, ihneď. Čo sa teraz deje v jeho hlave nikto nevie.

Možno sa poučil, že si treba veci najprv premyslieť a potom reagovať, alebo jednoducho ani on nevie, čo s tým. A čo občania? Asi budú musieť tŕpnuť a čakať.

Netreba sa diviť, že Matovičovi popularita klesá

Práve takéto chaotické správanie premiéra prispelo, že mu čoraz menej občanov dôveruje. Podľa posledného prieskumu mu popularita za dva mesiace klesla o 7 percent, ale naopak Richardovi Sulíkovi vzrástla o 11. Neviem, či si občania myslia, že by lepšie radil situáciu s pandémiou ako Matovič, ale ja si ani nemyslím, že by to veľmi chcel.

Jemu súčasná úloha vyhovuje, všetka vina je na niekom inom a on môže rozprávať to, čo sa ľuďom páči. Či by to dalo lepšie výsledky v boji s koronavírusom nikto nevie a ani sa to pravdepodobne nedozvie, lebo jedno je rozprávať a niečo iné konať.

Matovič má iste pred očami problémy s obmedzeniami počas veľkonočných sviatkov. Kolóny na cestách, bezmocná polícia a nahnevaní občania. Ešte raz to zažiť nechce, ale čo robiť? Pustiť riadenie niekomu inému by bol znak porážky a málokto si ju chce priznať.

Ďalšia možnosť je rázne rozhodnúť, či sa to niekomu páči alebo nie. Pevne si stáť za svojím rozhodnutím bez ohľadu na následky, nech ľudia aj bárs vyjdú do ulíc. Nemecká kancelárka Angela Merkelová čelí protestom takmer každý deň, ale rozhodla, že krajinu zatvorí a stojí si za tým. Nechajme sa prekvapiť, ako to dopadne na Slovensku.

„Združujme sa, nenosme rúška, netestujme sa,“ hovorí doktor

V sobotu, opäť, vyšli do ulíc občania podporujúci predovšetkým Mariana Kotlebu. ĽSNS využíva nespokojnosť občanov s celkovou situáciou v krajine a ako opozičná strana legitímne vyzýva vládu, aby odstúpila. Problém je, že to, podobne ako 17. novembra, robí spôsobom, kedy protestujúci pohŕdajú opatreniami a rečníci dokonca na to aj vyzývali.

„Združujme sa, nenosme rúška, netestujme sa,“ odznelo na mítingu uplynulú sobotu. Zarážajúce je, že takéto slová odzneli z úst všeobecného lekára. V dňoch, kedy sú kapacity nemocníc takmer zaplnené a lekári už mesiace nevedia, či je sviatok alebo piatok, ich kolega vyzýva, aby sa nič nerobilo.

Ako takýto lekár bude reagovať na pacienta, ktorý k nemu príde s ochorením COVID-19? Bude doktorom alebo politikom? O etike radšej nebudem hovoriť, tým nech sa zaoberá lekárska komora. Verím však, že Hippokratova prísaha ešte platí. Alebo aj tú zneužijeme v prospech dennej politiky?.