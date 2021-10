Týždeň očami Pavla Urbana: Šeliga chce zachrániť seba a Matoviča. Fica viac trápia čistky v polícii

Poslanec Za ľudí Juraj Šeliga informoval, že sa francúzska prokuratúra začala zaujímať o vilu exministra financií Jána Počiatka v Cannes. Igor Matovič si nenechal ujsť príležitosť, aby sa zviditeľnil a pripomenul verejnosti, že vlastne on začal túto dobrodružnú cestu. Počiatek zatiaľ vraví, že sa nebojí. Poverený policajný prezident Štefan Hamran dôveruje vyšetrovateľom pusteným z väzby. Boris Kollár mu to vyčíta.

Vila v Cannes znova stredobodom pozornosti

Známou vilou Počiatka v Cannes, ktorú politici OĽaNO predstavili vo videu pred voľbami ešte v januári 2020, sa začala zaoberať aj francúzska prokuratúra.

Šeliga vysvetlil, že ide o jeho podanie a francúzsky vyšetrovatelia preverujú, či bývalý minister na kúpu vily v Cannes nepoužil prepraté peniaze, alebo iným spôsobom obišiel francúzske zákony.

Ide o chvályhodný krok bývalého podpredsedu parlamentu, lebo občania našej krajiny určite viacej dôverujú prokuratúre vo Francúzsku ako slovenskej, ktorá sa zmieta z jednej kauzy do druhej.

Ako vysvetlil Šeliga, medializovanú kauzu chcú dotiahnuť do konca. Rád by som veril, že je to jediným motívom konania Šeligu. Všetci dobre vieme, v akej je situácii jeho strana Za ľudí. Potrebujú sa dostať na výslnie, lebo v nadchádzajúcich voľbách budú pokračovať po stopách Združenia robotníkov Slovenska, ANO alebo Siete, ktoré boli v minulosti iba na jedno použitie.