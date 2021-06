Týždeň očami Pavla Urbana: Smer si partnera vybral. Môže byť Mazurek ministrom?

Najnovší prieskum voličských preferencií potvrdil, že koalícia Smer-Hlas má v prípade predčasných volieb blízko k zostaveniu novej vlády. Nového potenciálneho partnera zahlásil poslanec Smeru Juraj Blanár.

Začali sme sa očkovať Sputnikom. Nával v čakárňach, ktorý predpokladal Igor Matovič, sa nekonal.

Vládna koalícia si kope vlastný hrob

Strany Smer-SD a Hlas-SD by v prípade nových volieb podľa najnovšieho prieskumu získali spolu 33 percent hlasov. Chýba im len tretí partner, aby pokojne mohli zostaviť novú vládu. Samozrejme, predtým by museli byť predčasné voľby, pričom zatiaľ nevieme, aký je osud referenda, ktorý by to mohol umožniť. Všetko má v rukách Ústavný súd SR.

Takýto výsledok prieskumu iste nikoho neprekvapuje. Už od začiatku vlády sa strany vládnej koalície akoby predbiehali, ktorá jej najviac uškodí. Prím mal samozrejme expremiér Igor Matovič a jeho neustále vyplakávanie a útočenie na vlastných koaličných partnerov na takmer každodenných a nekonečných tlačových besedách.

Dobre mu v tom asistoval Richard Sulík, ktorý sa snažil ukázať, že práve on má pravdu v hádkach s Matovičom. Jeho voliči mu asi uverili, lebo jeho strana si preferencie udržiava. Celkovému imidžu vládneho spolunažívania to ale iste neprospelo.