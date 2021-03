Týždeň očami Pavla Urbana: Vládnej telenovele je možno koniec, ale Matovič rozhodne nehodí pomstu za hlavu

Vládnu telenovelu máme akože za sebou. Premiér Igor Matovič ustúpil, ospravedlnil sa za krízu a odchádza na ministerský post.

Svoje rozhodnutie spojil s nadchádzajúcou Veľkou nocou, lebo podľa neho „v predvečer Veľkého týždňa, ktorý slávime ako symbol utrpenia, obety a odpustenia, sa rozhodol urobiť gesto odpustenia voči ľuďom, ktorí v politike zažiadali jeho odchod z postu predsedu vlády“.

Krásne gesto a konečne štátnické vyhlásenie. Ale čo nás čaká ďalej?

Nový premiér to nebude mať ľahké

Nekonečné naťahovanie, vydieranie, ultimáta a tak podobne sme chápali ako cestu do priepasti. Jediní, kto si mädlili ruky, boli opozičný tandem Peter Pellegrini – Robert Fico, ktorí sú si vedomí, že prípadné referendum o predčasných voľbách by sa nemuselo vydariť. Vláda koalícia im to v poslednej chvíli neuľahčila, a tak sa predsa len budú musieť spoliehať na náladu voličov.

Premiérom by mal byť Eduard Heger. Osoba, ktorá už pri kreovaní koalície bola často označovaná ako dobrý výber pre post ministra financií. Jeho postup na premiérsku stoličku by mohol iba prispieť k tomu, aby sme konečne v čele vlády mali človeka, ktorý sa nevyzná iba v politických šarvátkach, ale aj vo financiách. Občanov predsa najviac zaujíma, koľko budú mať peňazí v peňaženke a nie kto koho má rad.