Týždeň očami Pavla Urbana: Žilinka sa bratá v Moskve. Fico kritizuje to, čo sám pripravil

Žilinka bol v Moskve. Verím, že je spokojný, ako ho prijali. Veď Slovensko, ako člen NATO a Európskej únie, gratuluje k výročiu ruskej prokuratúry. Tej prokuratúry, ktorá pravdepodobne každodenne, zatiaľ kyberneticky, útočí na spojencov našej krajiny.

Fico je proti vojenskej zmluve s USA a asistuje mu v tom, aj keď jemnejšie, Pellegrini, ale aj Kollár a Sulík. Fico akoby zabudol, že podobnú zmluvu pripravovala jeho vláda.

Žilinka bol asi omyl, ale už je neskoro

Generálny prokurátor Maroš Žilinka je po návrate z Moskvy určite spokojný. Vypočul si prejavy o úspechoch ruskej prokuratúry a v duchu si iste prial, aby aj on bol vážený ako jeho noví priatelia. Veď kto by nechcel mať takú moc, ako ruská prokuratúra, ktorá na povel najvyššieho posiela do basy takmer každý deň protivníkov moci.

Jaj, ako by sa mu dobre žilo, keby aj na Slovensku každého, kto mu bude oponovať, mohol ihneď zabasnúť. Našťastie nežijeme v čase spred viac ako tridsať rokov a každý podlieha kontrole a kritike. Žilinka to asi ešte stále nepochopil, lebo bratá našu krajinu s partnermi, ktorí denne čelia obvineniam, že prostredníctvom modernej zbrane, ako je internet, zasahujú do vnútorných záležitostí iných.

Zaujímavé je, že práve v tejto oblasti podpísal Žilinka zmluvu o spolupráci s ruskou prokuratúrou. Neviem čo to znamená, možno, že novým partnerom budeme poskytovať informácie, aby mohli ešte lepšie rozvíjať túto činnosť. Možno sa chce naučiť, aby podobne, ako jeho kamaráti, vedel vyvrátiť podozrenia z celého sveta.

Na Slovensku sa, samozrejme, nad jeho návštevou zdvihla vlna kritiky. Generálny prokurátor však radšej bude počúvať pochvaly od Ľuboša Blahu alebo Mariana Kotlebu. Neviem, či sú to správne osoby, ktorých pochvalám by som sa mal tešiť. Ale ja, našťastie, nie som Maroš Žilinka, lebo na jeho mieste by som sa radšej hanbil.

Viacerí politickí predstavitelia si priznali chybu, keď zahlasovali za neho. Žiaľ, už je neskoro, lebo v politike niekedy treba rozmýšľať aj o dôsledkoch svojho konania. Pozde už riť biť keď sa ….

Vláda schválila zmluvu s Američanmi. Cirkus sa však iba začína

Vláda prekvapujúco pomerne ľahko schválila zmluvu s USA o vojenskej spolupráci. Zatiaľ to vyzerá byť jednoduché. Zmluvu podpíšu obe strany, ale iba vtedy začínajú problémy. Nejeden koaličný poslanec stále nemá jasné, ako bude v parlamente hlasovať pri jej ratifikácii.

Boris Kollár už zahlásil, že zatiaľ nie sú rozhodnutí, čo urobia a budú si žiadať vysvetlenie predstaviteľov vlády. Richard Sulík našiel prekvapujúco zhodu s Petrom Pellegrinim, aby zmluvu posúdil Ústavný sud SR. Vlastne, nikto z nich nie je apriori proti, ale stále tu zostáva obava, čo to bude robiť s ich preferenciami.

Netreba zabúdať, že proti podpísaniu zmluvy sú Marian Kotleba a Robert Fico. Ten druhý je predovšetkým zaujímavý.

Počas jeho vlády pred dvoma rokmi takmer identická zmluva bola pripravená na podpísanie. Vtedy sa však zaštorcoval známy priateľ Ruska, líder SNS Andrej Danko a na ňu sa zabudlo. Teraz, keď je znovu na stole, sú zrazu proti aj jej pôvodní predkladatelia.

Aj tento fakt potvrdzuje, že Ficovi nejde o nejaké princípy, ale iba o chvíľkovú náladu medzi občanmi.

Vykrikovať, že sa nám môže zopakovať rok 1968 je smiešne, predovšetkým z jeho úst. Po prvé, práve v tomto období bratania so Sovietskym zväzom začínal svoju úspešnú kariéru a po druhé, v roku v 1968 sme mali jednoliaty parlament a teraz je to predsa inak. Príchod amerických vojsk budú musieť schváliť aj poslanci, ktorí určite nebudú hlasovať podľa diktátu z hora. Nemýlim sa?

Tlak sa vyvíja aj na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby dala zmluvu posúdiť na Ústavný súd. Verím, že bude konať rozumne a nezatiahne sa do tohto boja politických strán o hlasy voličov. Nech si to radšej sami vyriešia, či chcú byť partnermi so západnými spojencami, alebo s tými, ktorým hold vzdával Žilinka. Veď on sám by zmluvu nepodpísal. Verím, že mu za to v Moskve poďakovali.