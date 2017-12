Týždenný program SNG 11. 12. – 31. 12. 2017

BRATISLAVA 11. decembra 2017 (WBN/PR)

Aktuálne výstavy

nestex | nestála expozícia SNG

od 17. 1. 2014

Esterházyho palác, 1. poschodie

Kurátori: Dušan Buran & Katarína Chmelinová

Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúzia a svetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak, ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.

Fotograf Bazovský

17. 11. 2017 — 25. 2. 2018

Esterházyho palác, 3. poschodie, Bratislava

Kurátori: Aurel Hrabušický, Alexandra Kusá

Výstava bude sprístupnená 17. novembra 2017 v bežných otváracích hodinách.

Výtvarné dielo Miloša Alexandra Bazovského (1899 – 1968) ako jedného zo zakladateľov modernej slovenskej maľby bolo už mnohokrát predstavené na výstavách a v publikáciách. Ale Bazovský ako fotograf bude mať na pôde SNG prvú samostatnú výstavu. Ako fotografujúci výtvarník mal síce medzi umelcami na Slovensku predchodcov (Ladislav Mednyánszky, Gustáv Mallý), bol však prvým, ktorý dokázal byť moderným výtvarníkom a moderným fotografom súčasne. Fotografický aparát používal (najviac v 30. – 40. rokoch 20. storočia) namiesto skicára, jeho pomocou budoval akúsi vizuálnu databázu motívov, ktoré sa neskôr objavili v jeho výtvarných dielach. Fotoaparát používal jednoducho ako jeden z ďalších výtvarných prostriedkov a komponoval priamo v jeho hľadáčiku. Vďaka tomu existujú viaceré tematické aj kompozičné paralely medzi jeho zábermi a niektorými kresbami a obrazmi.

Bazovského zaujímali nielen tradičné vidiecke témy – v tomto smere bol akýmsi drsnejším a dokumentaristicky viac dôsledným náprotivkom Karla Plicku, ale aj rôzne prejavy moderného životného štýlu: šport, turistika, cestovanie. Často portrétoval aj svojich priateľov, najviac azda umelca s tragickým osudom – Arnolda Petra Weisza-Kubínčana.

Bazovský svoje snímky nepublikoval, avšak v Archíve umenia SNG sa nachádza pomerne rozsiahly súbor negatívov a ten sa stal základom pripravovanej výstavy.

Ponuka sprievodných programov

Pondelok 11. 12. | 19.00

Fotopondelok

Fotopondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie sú živé, tematicky zamerané vstupy, počas ktorých fotografi rôznych žánrov a zamerania diskusnou formou predstavia svoju aktuálnu tvorbu. Fotografom ponúka možnosť získať spätnú väzbu na svoje projekty a fotopubliku zasa dozvedieť sa niečo nové.

Moderujú: Veronika Markovičová, Peter Marek (Fotoprojekt, o. z.)

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Utorok 12. 12. | 18.00

Hudba dneška v SNG #25: VENI 30 (1)

Piaty ročník cyklu Hudba dneška v SNG uzatvorí v poradí 25. koncert, ktorým sa zároveň začne séria podujatí pri príležitosti 30. výročia vzniku dnes už legendárneho slovenského súboru VENI ensemble. Od prvého verejného koncertu vo februári 1988 toto zoskupenie skladateľov a interpretov zásadným spôsobom profilovalo domácu avantgardnú hudobnú scénu. Za 30 rokov existencie sa v ňom vystriedalo viac ako 250 domácich a zahraničných umelcov. V ostatných rokoch sa viacerí predstavitelia ansámblu venujú najmä pedagogickej činnosti v rámci otvorenej platformy VENI ACADEMY.

Na koncerte v SNG uvedie súbor výber skladieb zo svojho kľúčového repertoáru a predstaví aj novinku austrálsko-srílanskej skladateľky Nirmali Fenn.

Program:

La Monte Young – Composition 1960 #7 (1960)

Daniel Matej – In the End… (1989), NICE (2005) a jaune, bleue, rouge (1997)

James Tenney – Harmonium #5 (1978)

Giacinto Scelsi – Ko-Lho (1966)

Nirmali Fenn – The Edge of Self (2013)

Martin Burlas – 13 (1989)

VENI ensemble:

Veronika Vitázková – flauta, Ronald Šebesta – klarinet, Milan Osadský – akordeón, David Danel – husle, Milan Paľa – viola, Andrej Gál – violončelo, Adam Matej a Jonatán Pastirčák – zvukový dizajn, zvukový záznam, Daniel Matej, umelecký vedúci – syntetizátor, elektronika

Cyklus HUDBA DNEŠKA V SNG v dramaturgii Daniela Mateja sa uskutočňuje s grantovou podporou Fondu na podporu umenia, Hudobného fondu, SOZA a Bratislavského samosprávneho kraja pre spoluorganizátora projektu InMusic.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 4 € / 2 €

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené pondelok – štvrtok od 10.00 do 23.00, piatok – sobota od 10.00 do 24.00, nedeľa od 10.00 do 22.00

Vstup na výstavy je v roku 2017 voľný!

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva

Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | +421 2 20 47 61 11

info@sng.sk

www.sng.sk

