Týždenný program SNG 27. 11. – 3. 12. 2017

Aktuálne výstavy

nestex | nestála expozícia SNG

od 17. 1. 2014

Esterházyho palác, 1. poschodie

Kurátori: Dušan Buran & Katarína Chmelinová

Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúzia a svetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak, ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.

Fotograf Bazovský

17. 11. 2017 — 25. 2. 2018

Esterházyho palác, 3. poschodie, Bratislava

Kurátori: Aurel Hrabušický, Alexandra Kusá

Výstava bude sprístupnená 17. novembra 2017 v bežných otváracích hodinách.

Výtvarné dielo Miloša Alexandra Bazovského (1899 – 1968) ako jedného zo zakladateľov modernej slovenskej maľby bolo už mnohokrát predstavené na výstavách a v publikáciách. Ale Bazovský ako fotograf bude mať na pôde SNG prvú samostatnú výstavu. Ako fotografujúci výtvarník mal síce medzi umelcami na Slovensku predchodcov (Ladislav Mednyánszky, Gustáv Mallý), bol však prvým, ktorý dokázal byť moderným výtvarníkom a moderným fotografom súčasne. Fotografický aparát používal (najviac v 30. – 40. rokoch 20. storočia) namiesto skicára, jeho pomocou budoval akúsi vizuálnu databázu motívov, ktoré sa neskôr objavili v jeho výtvarných dielach. Fotoaparát používal jednoducho ako jeden z ďalších výtvarných prostriedkov a komponoval priamo v jeho hľadáčiku. Vďaka tomu existujú viaceré tematické aj kompozičné paralely medzi jeho zábermi a niektorými kresbami a obrazmi.

Bazovského zaujímali nielen tradičné vidiecke témy – v tomto smere bol akýmsi drsnejším a dokumentaristicky viac dôsledným náprotivkom Karla Plicku, ale aj rôzne prejavy moderného životného štýlu: šport, turistika, cestovanie. Často portrétoval aj svojich priateľov, najviac azda umelca s tragickým osudom – Arnolda Petra Weisza-Kubínčana.

Bazovský svoje snímky nepublikoval, avšak v Archíve umenia SNG sa nachádza pomerne rozsiahly súbor negatívov a ten sa stal základom pripravovanej výstavy.

Ponuka sprievodných programov

Utorok 28. 11. | 17.00

Čaj o piatej v SNG | Tančiareň

Tanečné odpoludnie pre dámy a pánov v najlepších rokoch je pokračovaním podujatia Čaj o piatej v SNG pre aktívnych seniorov, ktoré pravidelne organizuje STÁLE DOBRÍ n. o. v spolupráci so SNG. Na parket opäť pozýva učiteľ tanca z tanečnej školy Jagermajster.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Utorok 28. 11. | 18.00

Literatúra vo výklade s Riou Valé

Denisa Fulmeková opísala v knihe Konvália, za ktorú bola nominovaná na literárnu cenu Anasoft litera, vzťah svojej starej mamy Valérie Reiszovej s františkánskym mníchom a básnikom Rudolfom Dilongom. Aktuálne vychádza titul Môj sen o láske – Z poézie múzy Rudolfa Dilonga, kde k básnickým zbierkam pripojila aj osobné spomienky a sprievodnú štúdiu literárnej vedkyne Kristíny Pavlovičovej.

Uplynulo vyše sedemdesiat rokov od čias, keď vyšli dve zbierky poézie pod pseudonymom Ria Valé, ktorých autorom nebol Rudolf Dilong, ale jeho partnerka a matka jeho dieťaťa Valéria Reiszová. Po dlhých rokoch, keď sa pre svoj židovský pôvod nemohla hlásiť k svojim dielam, je namieste vrátiť Riu Valé do literatúry.

Esterházyho palác – kníhkupectvo Ex Libris v SNG, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Nedeľa 3. 12. | 16.00

Sunday Rest: Fotograf Bazovský

Rovnako moderne ako maľby dokázal Miloš Alexander Bazovský komponovať aj svoje fotografie. Často zachytával vizuálne zaujímavé súdobé motívy blízke dokumentu. Prednáška okrem predstavenia jeho tvorby priblíži aj moderný životný štýl v 30. a 40. rokoch 20. storočia na Slovensku.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

