U Čaputovej novela Zákonníka práce neprešla, vetovala jednoduchšie prepustenie zamestnanca so zdravotným postihnutím

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok vrátila Národnej rade SR na opätovné prerokovanie novelu Zákonníka práce. Novela pracovného kódexu má od apríla zjednodušiť proces prepustenia zamestnanca so zdravotným postihnutím.

Schválené zmeny podľa hlavy štátu oslabujú práva zamestnanca so zdravotným postihnutím na ochranu pred výpoveďou od zamestnávateľa. Prezidentka SR navrhuje, aby parlament pri opätovnom prerokovaní neprijal zákon ako celok. Informoval o tom hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.

Zlepšenie by nepriniesla

Parlamentom schválená novela Zákonníka práce by podľa Čaputovej nepriniesla zlepšenie postavenia zamestnancov so zdravotným postihnutím.

„Naopak, znížila by ich reálnu ochranu spôsobom, ktorý nezodpovedá požiadavkám Ústavy SR ani medzinárodného Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím,“ tvrdí.

Navyše by podľa prezidentky priniesla neprimeranú právnu neistotu nielen pre zamestnancov, ale aj pre zamestnávateľov. S výhradami voči prijatej úprave sa na prezidentku SR obrátila aj Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zjednodušenie procesu

Podľa vetovanej novely pracovného kódexu sa má od apríla tohto roka zjednodušiť proces prepustenia zamestnanca so zdravotným postihnutím.

Kým v súčasnosti má úrad práce a sociálnych vecí lehotu 30 až 90 dní na to, aby odsúhlasil výpoveď zamestnanca so zdravotným postihnutím, po novom na to má mať len sedem pracovných dní.

Trvanie prepustenia

„V súčasnosti môže trvať prepustenie zamestnanca so zdravotným postihnutím až pol roka,“ upozornil poslanec za hnutie OĽaNO Dominik Drdul. Podľa neho ide o neprimeraný zásah štátu do pracovnoprávnych vzťahov.

Súčasná právna úprava podľa poslanca za hnutie OĽaNO nechráni zdravotne postihnutých pred výpoveďou, ale, naopak, „chráni“ ich pred pracovným pomerom.

Ak úrad práce po novom do siedmich pracovných dní nezaujme stanovisko k výpovedi, bude sa to považovať za súhlas s výpoveďou pre zdravotne postihnutého zamestnanca. Nová právna úprava sa má vzťahovať len na tie pracovné pomery, ktoré vzniknú po 1. apríli tohto roka.