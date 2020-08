U.S. Steel je stále bez dohody, novú kolektívnu zmluvu zatiaľ nevyjednal ani mediátor

Rada odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice sa nedohodla s vedením U.S. Steel Košice (USSK) na novej kolektívnej zmluve ani v druhom kole jednaní za účasti sprostredkovateľa. Odborári plánujú vo štvrtok v Košiciach protestný pochod a míting na podporu vyjednávačov. Informovala o tom Rada odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice.

Výbor Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice vyhlásil 29. júla štrajkovú pohotovosť. Dôvodom bola skutočnosť, že sa ani po 25-ich kolách kolektívneho vyjednávania o novom znení podnikovej kolektívnej zmluvy nepodarilo nájsť spoločnú dohodu. Spornou sa stala otázka dĺžky pracovného času.

Mediátor sa s obomi stranami stretol osobitne

„Postupujeme v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní – štrajková pohotovosť nie je štrajk, ale prejav pripravenosti ho zrealizovať, ak to bude nevyhnutné. Po vyhlásení sporu v kolektívnom vyjednávaní a spoločnej dohode s vedením podniku na mene sprostredkovateľky zo zoznamu sprostredkovateľov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sme pristúpili k oficiálnej žiadosti, ktorá bola akceptovaná,“ uviedol predseda Rady odborov OZ KOVO U.S.Steel Košice Juraj Varga.

Sprostredkovateľka sa 31. júla stretla samostatne so stranou zamestnávateľa a samostatne so stranou odborov. Zástupcovia odborovej organizácie predostreli sprostredkovateľke svoje argumenty, ktoré majú pomôcť ochrániť zamestnancov pred prepúšťaním, a zároveň docieliť, aby sa nezvyšoval ich týždenný pracovný čas z 35,5 hod. na 37,5 hod. Toto rozhodnutie by sa podľa odborárov dotklo 5,5 tisíca zamestnancov.

Dňa 7. augusta sa uskutočnilo druhé spoločné kolo riešenia kolektívneho sporu za účasti sprostredkovateľa. Výsledkom bol záver, že zamestnávateľ pripraví formuláciu návrhov odborárov do zrozumiteľnej textácie a dňa 13. augusta 2020 v dopoludňajších hodinách bude ďalšie spoločné rokovanie.

Keď mediátor nepomôže, bude štrajk

„Štrajková pohotovosť v USSK, vyhlásená odborovou organizáciou, tak naďalej trvá. Ak k dohode nedôjde ani v konaní pred sprostredkovateľom, jedinou cestou pre odbory a zamestnancov bude štrajk,“ uviedli odborári.

Návrh znenia novej kolektívnej zmluvy pripravila Rada odborov OZ KOVO U.S.Steel Košice spolu s odborovou organizáciou OZ NKOS. Návrh bol zamestnávateľovi odoslaný 15. novembra 2019 a prvé kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo 22. januára tohto roku.

Platnosť pôvodnej štvorročnej kolektívnej zmluvy vypršala po dvoch predĺženiach dňa 30. júna tohto roku. V U. S. Steel Košice pracuje približne 10 500 zamestnancov, podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.