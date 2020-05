U.S. Steel Košice neuvažuje o predaji segmentu na zváranie rúr a chce sa zamerať na výrobu ocele

Spoločnosť U.S. Steel Košice (USSK) momentálne neuvažuje o predaji sekcie na špirálovo zvárané rúry. Na brífingu s médiami to uviedol prezident U.S. Steel Košice James Bruno.

„V prvom rade sa musíme zamerať na výrobu ocele. Prebehli nejaké prípravy pre prípad, že sa rozhodneme pre predaj tohto segmentu, ale pri súčasných cenách na trhu a stave ekonomiky takáto možnosť na stole momentálne nie je,“ uviedol Bruno.

Spoločnosť U. S. Steel Košice vyrába špirálovo pod tavivom zvárané rúry na dvoch zváracích linkách s ročnou výrobnou kapacitou 80 až 100-tisíc ton. Špirálovo zvárané rúry sú vyrobené z nízkouhlíkovej, ako aj vysokopevnostnej mikrolegovanej ocele, z plechov valcovaných za tepla v spoločnosti U. S. Steel Košice.

Rúry rôznych priemerov, hrúbok a dĺžok nachádzajú uplatnenie v stavebnom priemysle, pri výstavbe ropovodov, plynovodov a vodovodov.

V U. S. Steel Košice pracuje približne 11-tisíc zamestnancov, podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.