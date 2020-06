U.S. Steel Košice zaznamenal výrazný pokles dopytu, obmedzili výrobu na jednej z pecí

Spoločnosti U.S. Steel Košice (USSK) klesol dopyt o 40 percent. Z dôvodu plánovaných opráv, obmedzili výrobu na jednej z dvoch funkčných pecí. Agentúru SITA o tom informoval hovorca USSK Ján Bača.

Obdobie vhodné na opravy

„Pokles dopytu po oceli je v celej Európe. Najefektívnejší spôsob je sústrediť na toto obdobie všetky plánované opravy. My sme preto presunuli na máj opravu teplej valcovne a malo preto zmysel prispôsobiť výrobu na vysokých peciach. Preto sme na jednej z dvoch funkčných pecí obmedzili výrobu na minimum. V piatok opravu teplej širokopásovej trate ukončíme a začiatkom budúceho týždňa budú dve pece ďalej produkovať surové železo,“ uviedol Bača a zároveň zdôraznil, že to neznamená návrat spoločnosti k štandardnej produkcii.

Spoločnosť očakáva sprísnenie opatrení na dovoz ocele z tretích krajín. Európska komisia by sa touto otázkou mala zaoberať v priebehu tohto mesiaca.

„Naši zákazníci vyčkávajú, ako si EU poradí s importami. Za hranicami únie sú plné sklady ocele pripravené zaplaviť trh, pokiaľ sa nezmenia pravidlá ochranných opatrní európskeho trhu. Podľa našich informácií Európska komisia chce len kvóty rovnomernejšie rozdeliť v priebehu roka. Ak sa tak stane, bude to veľká rana pre oceliarstvo v celej Európe,“ dodal Bača.

Skrátená pracovná doba

Jednu z troch vysokých pecí spoločnosť odstavila ešte v priebehu minulého roku z dôvodu situácie na trhoch s oceľou. Predstavitelia USSK a Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice sa koncom apríla minulého roka dohodli na skrátení pracovného týždňa s tým, že zamestnanci budú v máji pracovať iba štyri dni v týždni a v deň voľna budú dostávať 60 percent mzdy.

Potom pre situáciu na trhu s oceľou skrátený pracovný týždeň pokračoval až do 31. augusta a následne od novembra až do mája. Minulý týždeň predstavitelia oznámili uzavretie dohody o predĺžení skrátenej pracovnej doby až do 31. júla s náhradou mzdy vo výške 80 percent. Predstavitelia USSK a odborári aj naďalej pokračujú v rokovaniach o novej kolektívnej zmluve.

V spoločnosti U. S. Steel Košice pracuje približne 11-tisíc zamestnancov, podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.