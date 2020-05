U. S. Steel zrejme príde o tisíce zamestnancov, firma skončila za prvý kvartál v strate

Americká hutnícka spoločnosť U.S. Steel predpokladá, že prepustí približne 2 700 zamestnancov, keďže dopyt po železe a oceli počas pandémie koronavírusu klesol. Firma, ktorá je jedným z najväčším producentov ocele v USA, svoj plán na zníženie počtu pracovníkov zverejnila zároveň s informáciou, že za prvý kvartál skončila v strate 391 mil. USD.

Spoločnosť U.S. Steel uviedla, že o pláne prepúšťať informovala 6 500 zamestnancov, očakáva však, že v skutočnosti sa to dotkne zhruba 2 700 z nich.

Nespresnila, kde bude pracovnú silu redukovať, ale uviedla, že dočasne zatvorí dve vysoké pece, a to jednu v meste Gary v štáte Indiana a jednu pri Pittsburghu. V závere minulého roka firma U.S. Steel zamestnávala približne 27 500 ľudí.

U.S. Steel má svoje zastúpenie aj na Slovensku. Spoločnosť U.S. Steel Košice vznikla prevzatím niekdajšieho hutníckeho kombinátu VSŽ americkou spoločnosťou U.S. Steel Corporation v júni 2000.

V súčasnosti podnik spolu s dcérskymi spoločnosťami patrí k najväčším výrobcom plochých valcovaných výrobkov v Európe, ktoré dodáva najmä pre automobilový, strojársky a elektrotechnický priemysel.

(1 EUR = 1,0876 USD)